Hajduk je u prošloj sezoni na Poljudu gledalo 22.454 gledatelja u prosjeku, a u ovoj 27.548 gledatelja po utakmici. Prosjek će nakon subote dodatno porasti jer je i utakmica s Dinamom rasprodana....
Hajduk i dalje najgledaniji. Na derbiju pada rekord po posjeti?
Hajduk je u prošloj sezoni oborio 40 godina stari rekord po broju gledatelja na tribinama, na 18 domaćih utakmica Livaju i društvo gledalo je u prosjeku 22.028 gledatelja, a ako se u obzir uzmu i europski ogledi, onda je prosjek još i veći, precizno 22.454 gledatelja po utakmici. Nema sumnje kako će rekord po broju gledatelja na tribinama biti oboren i ove godine, pogotovo ako Hajduk bude konkurentan za trofeje.
Ako uzmemo u obzir cijelu godinu, Hajduk je u 2025. godini na Poljudu odigrao 16 službenih utakmica a prosjek gledatelja na tribinama debelo je premašio 20.000, precizno 23.505 gledatelja po utakmici. Kad se uzmu u obzir rezultati koje Hajduk postiže, a odnedavno i stanje Poljuda nakon devastacije krova prouzročene ljetošnjim nevremenom, brojke su za divljenje i svaku pohvalu.
Bit će Poljud rasprodan i u subotu, kada u najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduku u goste stiže Dinamo. Ulaznice su rasprodane u svega 24 sata, baš kao što su bile rasprodane i za zadnje gostovanje Dinama na proljeće, kada se na tribinama Poljuda okupilo 32.111 gledatelja, što je rekordna posjeta u 2025. godini. Drugo i treće mjesto po broju gledatelja drže europski ogledi sa Zirom i Dinamom iz Tirane u ovoj sezoni, na kojima se okupilo 30.086, odnosno 31.652 gledatelja.
A da će rekord biti u opasnosti, potvrđuju brojke na početku ove sezone, na šest do sada odigranih domaćih utakmica prosjek posjeta je nestvarnih 27.548 gledatelja, a i taj će biti dodatno podignut nakon subote i utakmice s Dinamom. Najslabija posjeta u ovoj sezoni na Poljudu bila je utakmica protiv Slaven Belupa, na kojoj se okupilo 23.635 gledatelja!?
Ovim brojkama teško je nešto dodati, osim upitati se gdje bi Hajduku bilo mjesto kad bi momčad igrala u skladu s brojem gledatelja i podrškom s tribina, a usput i poslati poruku političarima koji su i dalje u dilemu što napraviti s Poljudom i pitaju se treba li Hajduku stadion većeg kapaciteta od postojećega. Naravno da treba, i veći, i komforniji... jer će i taj sigurno stalno biti popunjen, pogotovo ako Hajduk konačno počne igrati kako treba i u Europi. A koliko bi europske utakmice podigle prosjek gledatelja najbolje potvrđuje podatak kako je u post Covid eri Hajduk u europskim utakmicama na Poljudu imao prosjek od 30.362 gledatelja po utakmici.
