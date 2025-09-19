Obavijesti

RIJEKA NAVIJAČA

Hajduk i dalje najgledaniji. Na derbiju pada rekord po posjeti?

Piše Tomislav Gabelić
Hajduk i dalje najgledaniji. Na derbiju pada rekord po posjeti?
Split: Performans Torcide tijekom susreta Hajduka i Dinama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk je u prošloj sezoni na Poljudu gledalo 22.454 gledatelja u prosjeku, a u ovoj 27.548 gledatelja po utakmici. Prosjek će nakon subote dodatno porasti jer je i utakmica s Dinamom rasprodana....

Hajduk je u prošloj sezoni oborio 40 godina stari rekord po broju gledatelja na tribinama, na 18 domaćih utakmica Livaju i društvo gledalo je u prosjeku 22.028 gledatelja, a ako se u obzir uzmu i europski ogledi, onda je prosjek još i veći, precizno 22.454 gledatelja po utakmici. Nema sumnje kako će rekord po broju gledatelja na tribinama biti oboren i ove godine, pogotovo ako Hajduk bude konkurentan za trofeje. 

Pokretanje videa...

Transparent na Poljudu 00:43
Transparent na Poljudu | Video: TikTok/ čitatelj 24sata
DRUGI POKUŠAJ FOTO Pogledajte koreografiju Torcide za 30. obljetnicu Oluje
FOTO Pogledajte koreografiju Torcide za 30. obljetnicu Oluje

Ako uzmemo u obzir cijelu godinu, Hajduk je u 2025. godini na Poljudu odigrao 16 službenih utakmica a prosjek gledatelja na tribinama debelo je premašio 20.000, precizno 23.505 gledatelja po utakmici. Kad se uzmu u obzir rezultati koje Hajduk postiže, a odnedavno i stanje Poljuda nakon devastacije krova prouzročene ljetošnjim nevremenom, brojke su za divljenje i svaku pohvalu. 

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Zvonimir Barisin

Bit će Poljud rasprodan i u subotu, kada u najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduku u goste stiže Dinamo. Ulaznice su rasprodane u svega 24 sata, baš kao što su bile rasprodane i za zadnje gostovanje Dinama na proljeće, kada se na tribinama Poljuda okupilo 32.111 gledatelja, što je rekordna posjeta u 2025. godini. Drugo i treće mjesto po broju gledatelja drže europski ogledi sa Zirom i Dinamom iz Tirane u ovoj sezoni, na kojima se okupilo 30.086, odnosno 31.652 gledatelja. 

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
MRKLI MRAK VIDEO Pogledajte kako je jaka oluja pogodila Poljud. Zbog nevremena je nestala struja
VIDEO Pogledajte kako je jaka oluja pogodila Poljud. Zbog nevremena je nestala struja

A da će rekord biti u opasnosti, potvrđuju brojke na početku ove sezone, na šest do sada odigranih domaćih utakmica prosjek posjeta je nestvarnih 27.548 gledatelja, a i taj će biti dodatno podignut nakon subote i utakmice s Dinamom. Najslabija posjeta u ovoj sezoni na Poljudu bila je utakmica protiv Slaven Belupa, na kojoj se okupilo 23.635 gledatelja!?

Split: Performans Torcide tijekom susreta Hajduka i Dinama
Split: Performans Torcide tijekom susreta Hajduka i Dinama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
STUDIJA S TRI RJEŠENJA Kreće projekt stadiona u Splitu! Gradonačelnik je otkrio detalje: 'Odlučivat će na referendumu'
Kreće projekt stadiona u Splitu! Gradonačelnik je otkrio detalje: 'Odlučivat će na referendumu'

Ovim brojkama teško je nešto dodati, osim upitati se gdje bi Hajduku bilo mjesto kad bi momčad igrala u skladu s brojem gledatelja i podrškom s tribina, a usput i poslati poruku političarima koji su i dalje u dilemu što napraviti s Poljudom i pitaju se treba li Hajduku stadion većeg kapaciteta od postojećega. Naravno da treba, i veći, i komforniji... jer će i taj sigurno stalno biti popunjen, pogotovo ako Hajduk konačno počne igrati kako treba i u Europi. A koliko bi europske utakmice podigle prosjek gledatelja najbolje potvrđuje podatak kako je u post Covid eri Hajduk u europskim utakmicama na Poljudu imao prosjek od 30.362 gledatelja po utakmici. 

