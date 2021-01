Ubrzani ritam odigravanja utakmica srijeda – subota ne ostavlja puno vremena za oporavak, treninge i pripremu, nakon gostovanja u Šibeniku i na Maksimiru, gdje je momčad Hajduka pokazala nekakav napredak u odnosu na igre iz prvog dijela sezone, sutra ih na Poljudu čeka susret s Lokomotivom.

Od Šibenika do Dinama napravili ste neke promjene u sastavu, jesu li one bila posljedica nezadovoljstva nastupima nekih igrača ili želja da držite momčad svježom u ovom napornom ritmu?

- Smatram da su rotacije potrebne, nisam bio nezadovoljan njihovom igrom, moram momčad držati svježom ali i uvjeriti se u ono što može svaki igrač, a to mogu samo na utakmicama. U idućim će utakmicama biti još promjena, nam vremena za odmor i treninge zato je normalno da imamo rotacije, da vodimo računa o oporavku igrača.

Nakon derbija svjedočili smo neviđenom i neprimjerenom nastupu trenera Dinama o suđenju. Jeste li ikad vidjeli sličan nastup i kako ste vi vidjeli suđenje u derbiju?

- U svojoj karijeri nikad nisam komentirao sudce ili izjave drugih trenera ili klubova.

Trener Igor Tudor u ovo je vrijeme lani tvrdio da je ova momčad tjelesno spreman na nivou srednjih momčadi u Serie A. Koliko ste zadovoljni nivoom pripremljenosti momčadi?

- Nije lako uspoređivati nogomet u Serie A i u HNL-u, drugačiji je to nogomet. Mi smo fizički ok, prve dvije utakmice smo dobro odigrali, nismo gubili intenzitet, bili smo jako dobri do samoga kraja... Zadovoljan sam nivoom pripreme, ali ako možemo napredovati fizički i u igri, pogotovo kad imamo loptu u posjedu, i kad moramo raditi više pritiska na protivnika na većem prostoru, to ćemo i činiti. Za sada je sve u redu što se tiče pripreme.

Prije tjedan dana rekli ste da trebate tjedna dana da snimite stanje u momčadi i vidite treba li vam pojačanja. Jeste li već vidjeli gdje se morate pojačati?

- Bolje je da vam klub da tu informaciju. Želim da svi igrači ostanu u fokusu, da su uključeni. Sretan sam što sam vidio nakon Dinama glad a ne tugu, isto tako i jučer, na treningu. Mi moramo vjerovati u sebe više nego drugi, moramo zaboraviti prošlost, ne želimo da ona ostane u nama, osim kao lekcija. Moramo misliti o sutrašnjoj utakmici, to je naš cilj, i moramo ostati ujedinjeni i u lošim i u dobrim situacijama. Moramo igrati kao grupa, žrtvovati se jedni za druge, i napredovati iz jedne u drugu utakmicu. Puno je posla ispred nas, ali znamo koji je naš cilj.

Što možete reći o Lokomotivi, lani su bili sjajni, a sad se bore za opstanak?

- Analizirali smo Lokomotivu, imaju dobru momčad, nećemo napraviti pogrešku i podcijeniti ih na osnovu zadnjih rezultata. Mladi su, igraju dobro na otvorenom terenu, pogotovo u kontra napadima. Mi ćemo se pripremiti na njih i pokušati imati drugačiji pristup kad imamo loptu. Prije dva dana igrali smo s najboljim suparnikom – Dinamom - sad moramo isto poštovanje i pozornost imati i u pripremi za Lokomotivu. To je jako važno, da se za svaku utakmicu pripremamo i igramo na istom nivou. Nismo u poziciji da podcijenimo bilo koga. Prve dvije utakmice su bile u redu i nećemo napraviti pogrešku dalje i vratiti se na pogreške od ranije.

Je li Jairo bio van momčadi zbog discipline ili forme i vraća li se za Lokomotivu?

- Sutra će Jairo igrati od prve minute. Jučer je odradio fantastičan trening, on je kvalitetan igrač, želim da igra nogomet kakav zna i može igrati. On voli ovaj klub, svi suigrači ga vole, i ja mu želim pomoći da igra na nivou na kojem može, ali ne pod pritiskom.

Koliko će nakon Dinama biti mentalno teško igrati protiv Lokomotive?

- Može biti problem, ali ne smije biti izlika. Svi igraju svako tri dana, mi smo rođeni za ovaj posao, fantastičan je to posao i s pobjedama ae lakše i brže oporavljaš... Ovo će mi biti i prva utakmica na našem stadionu. Puno je posla ali sutra će početnih 11 dati 100% u svojim performansama. Treća je utakmica u 9 dana i moramo naći neka druga rješenja a zaigrat će i 2-3 nova igrača.

Lokomotiva će igrati drugačije, čekati vas, a vama su tri boda važna, u svakom slučaju važnija od igre?

- To što će oni igrati drugačije neće mijenjati naš plan i scenariji. Znamo da će oni tražiti naše pogreške i mi ih moramo smanjiti na najmanju moguću mjeru.