Hajduk igra zadnji pripremni dvoboj, pun stadion, a Livaja će suigrače gledati na televiziji...

Nakon pobjeda protiv sjevernomakedonske Škendije (4-0) i ukrajinskog LNZ-a (1-0) Hajduk danas od 18:15 (prijenos na HDTV-u) igra posljednja utakmicu priprema u Sloveniji, protivnik je slovenski prvak Celje.

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- Utakmica se igra na stadionu "Zdežele" koji prima nešto više od 13 tisuća gledatelja, a zbog dolaska Hajduka u gradu vlada veliki interes te bi prema informacijama koje imamo stadion trebao biti poprilično ispunjen - navode na službenoj stranici Hajduka.

U odnosu na prošlu utakmicu trener Gonzalo Garcia ima dva nova igrača, španjolskog veznjaka Alberta del Morala i brazilskog ofenzivca Dalissona, ali nema Marka Livaju, poznato je već svima, on je potjeran s priprema zbog kršenja disciplinskih mjera.

U prošloj utakmici za Hajduk su minute upisala tri ovoljetna pojačanja - Etnik Brruti, Alec van Hoorenbeeck i Mathieu Acapandie. Del Moral i Dalisson stigli su ovog tjedna na pripreme Hajduka na Bled i odmah su se priključili treninzima, za očekivati je kako će i njima Garcia dati danas nešto minuta.

Osim spomenute petorke, u Hajduk je ovog ljeta stigao i veliki Dinamov talent, Anđelo Šutalo, ali njega nema na pripremama, on je s U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu...

NK Celje se kratkom porukom oglasilo na Facebooku povodom utakmice. Navode kako još ima ulaznica, kako ulaz na istočnu i sjevernu tribinu sa simbolima Hajduka neće biti moguć... Za navijače 'bilih' predviđena je južna tribina. Mole sve koji dolaze na utakmicu da stignu na vrijeme, očekuju veliku posjećenost...

Dodajmo za kraj kako je 8654 ljudi obnovilo svoje pretplate za utakmice Hajduka za novu sezonu, one su od danas u slobodnoj prodaji.