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Hajduk igra zadnji pripremni dvoboj, pun stadion, a Livaja će suigrače gledati na televiziji...

Piše 24sata,
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Hajduk igra zadnji pripremni dvoboj, pun stadion, a Livaja će suigrače gledati na televiziji...
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CELJE - HAJDUK U odnosu na prošlu utakmicu trener Gonzalo Garcia ima dva nova igrača, španjolskog veznjaka Alberta del Morala i brazilskog ofenzivca Dalissona, ali nema Marka Livaju...

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Nakon pobjeda protiv sjevernomakedonske Škendije (4-0) i ukrajinskog LNZ-a (1-0) Hajduk danas od 18:15 (prijenos na HDTV-u) igra posljednja utakmicu priprema u Sloveniji, protivnik je slovenski prvak Celje. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Utakmica se igra na stadionu "Zdežele" koji prima nešto više od 13 tisuća gledatelja, a zbog dolaska Hajduka u gradu vlada veliki interes te bi prema  informacijama koje imamo stadion trebao biti poprilično ispunjen - navode na službenoj stranici Hajduka.

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U odnosu na prošlu utakmicu trener Gonzalo Garcia ima dva nova igrača, španjolskog veznjaka Alberta del Morala i brazilskog ofenzivca Dalissona, ali nema Marka Livaju, poznato je već svima, on je potjeran s priprema zbog kršenja disciplinskih mjera.

U prošloj utakmici za Hajduk su minute upisala tri ovoljetna pojačanja - Etnik Brruti, Alec van Hoorenbeeck i Mathieu Acapandie. Del Moral i Dalisson stigli su ovog tjedna na pripreme Hajduka na Bled i odmah su se priključili treninzima, za očekivati je kako će i njima Garcia dati danas nešto minuta.

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Osim spomenute petorke, u Hajduk je ovog ljeta stigao i veliki Dinamov talent, Anđelo Šutalo, ali njega nema na pripremama, on je s U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu...

NK Celje se kratkom porukom oglasilo na Facebooku povodom utakmice. Navode kako još ima ulaznica, kako ulaz na istočnu i sjevernu tribinu sa simbolima Hajduka neće biti moguć... Za navijače 'bilih' predviđena je južna tribina. Mole sve koji dolaze na utakmicu da stignu na vrijeme, očekuju veliku posjećenost...

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Dodajmo za kraj kako je 8654 ljudi obnovilo svoje pretplate za utakmice Hajduka za novu sezonu, one su od danas u slobodnoj prodaji.

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