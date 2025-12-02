Obavijesti

BORBA ZA PRVAKA

Hajduk ispustio vrh HNL-a, zbog toga kladionice sve više vjeruju Dinamu. Ovo su koeficijenti

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk je u 14. kolu doživio ogroman poraz od Rijeke (5-0) u Jadranskom derbiju, čime je nakon vrlo dobrog niza rezultata ipak vidno usporio i prosuo pet bodova u samo tjedan dana

Nogometaši Dinama u dva su kola poništili četiri boda prednosti koje je Hajduk imao na vrhu Hrvatske nogometne lige. Podsjetimo, u 15. kolu zagrebački je klub pobijedio Goricu 2-0 u ponedjeljak, dok je splitski klub kiksao pred domaćin navijačima na Poljudu te odigrao remi protiv Varaždina (1-1).

Golovi na utakmici Gorica - Dinamo 02:07
Golovi na utakmici Gorica - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajduk je u 14. kolu doživio ogroman poraz od Rijeke (5-0) u Jadranskom derbiju, čime je nakon vrlo dobrog niza rezultata ipak vidno usporio i prosuo pet bodova u samo tjedan dana. To se odrazilo i na stanju na ljestvici, s obzirom na to kako je Dinamo preuzeo vrh HNL-a s bodom prednosti.

Sukladno tome, značajno su koeficijente promijenile i kladionice, koje su Dinamo stavile u ulogu favorita još prije početka sezone. Međutim, nakon vrlo dobrog ulaska, Hajduku su značajno narasle šanse za titulu, pa je tako uoči 15. kola koeficijent na titulu "bijelih" iznosio 2,50. Međutim, nakon kiksa protiv Varaždina, tečaj na Hajduk narastao je na velikih 3,20.

S druge strane, koeficijent na titulu Dinama pao je s 1,55, koliko je iznosio uoči pobjede nad Goricom. Tečaj na titulu ''modrih'' sad je 1,35, Ako se vratimo samo dva tjedna u prošlost, tečaj na Hajduk iznosio je 2,10, a na Dinamo 1,70... Ali, dobili smo još jednu potvrdu koliko su hrvatski nogomet i borba za prvaka nepredvidljivi.

Što se tiče aktualnog prvaka Rijeke, koeficijent na to da će pehar prvaka ostati na Rujevici iznosi enormnih 150.

