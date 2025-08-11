Hajduk je ostvario nevjerojatan niz bez Marka Livaje u sastavu!

Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija.

Neki su bili skeptični oko šansi 'bijelih' bez Marka Livaje u prva dva kola nove sezone. To nije iznenađenje kada istaknemo podatak kako je Livaja u prošloj sezoni zabio ili asistirao čak 29 od 49 golova Hajduka u HNL-u i kako je napad "bijelih" osjetno slabiji bez desetke.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ipak, momčad Gonzala Garcije osvojila je maksimalnih šest bodova na otvaranju sezone i time probudila optimizam u Splitu, ali, zanimljivo, hajdukovci su u posljednje vrijeme zapravo prilično uspješni bez Livaje u sastavu!

Točnije, Hajduk je pobijedio čak sedam uzastopnih utakmica bez svojeg najboljeg igrača. Taj je niz počeo još 19. svibnja prošle godine, kada su 'bijeli' bez Livaje slavili protiv Gorice i Lokomotive na kraju HNL sezone. Livaja je tada zbog ozljede propustio skoro dva mjeseca nogometa, a Hajduk je zatvorio sezonu pobjedama protiv Gorice i Lokomotive.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaje zatim nije bilo u Kup utakmicama protiv Bilogore 91 i Mladosti iz Ždralova u kojima je Hajduk rutinski slavio. U ožujku ove godine nije ga bilo u još jednom slavlju protiv Gorice, a sada je propustio i nove dvije pobjede Hajduka.

U tih sedam utakmica Hajduk je ostvario sedam pobjeda uz gol razliku 19-4, ali jasno, teško bi tu formu održao na duže staze bez ofenzivca koji je u prošloj sezoni izabran kao najbolji igrač lige.

Hajduk bez Marka Livaje

10. kolovoza, Hajduk - Gorica 2-0

3. kolovoza, Hajduk - Istra 1961 2-1

9. ožujka, Hajduk - Gorica 1-0

30. listopada 2024., Mladost Ždralovi - Hajduk 0-3

17. rujna 2024., Bilogora 91 - Hajduk 0-4

25. svibnja 2024., Hajduk - Lokomotiva 2-5

19. svibnja 2024., Hajduk - Gorica 2-1