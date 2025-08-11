Obavijesti

NEMA LIVAJE? NIJE PROBLEM

Hajduk je ostvario nevjerojatan niz bez Marka Livaje u sastavu!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
2
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je pobijedio čak sedam uzastopnih utakmica bez svojeg najboljeg igrača. Taj je niz počeo još 19. svibnja prošle godine, kada su 'bijeli' bez Livaje slavili protiv Gorice i Lokomotive na kraju HNL sezone

Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija.

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Neki su bili skeptični oko šansi 'bijelih' bez Marka Livaje u prva dva kola nove sezone. To nije iznenađenje kada istaknemo podatak kako je Livaja u prošloj sezoni zabio ili asistirao čak 29 od 49 golova Hajduka u HNL-u i kako je napad "bijelih" osjetno slabiji bez desetke.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ipak, momčad Gonzala Garcije osvojila je maksimalnih šest bodova na otvaranju sezone i time probudila optimizam u Splitu, ali, zanimljivo, hajdukovci su u posljednje vrijeme zapravo prilično uspješni bez Livaje u sastavu!

STRIJELAC 'BIJELIH' Šego: Nadam se da mi se ovim golom otvorilo. Emocije su mi proradile nakon ovacija publike
Šego: Nadam se da mi se ovim golom otvorilo. Emocije su mi proradile nakon ovacija publike

Točnije, Hajduk je pobijedio čak sedam uzastopnih utakmica bez svojeg najboljeg igrača. Taj je niz počeo još 19. svibnja prošle godine, kada su 'bijeli' bez Livaje slavili protiv Gorice i Lokomotive na kraju HNL sezone. Livaja je tada zbog ozljede propustio skoro dva mjeseca nogometa, a Hajduk je zatvorio sezonu pobjedama protiv Gorice i Lokomotive.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaje zatim nije bilo u Kup utakmicama protiv Bilogore 91 i Mladosti iz Ždralova u kojima je Hajduk rutinski slavio. U ožujku ove godine nije ga bilo u još jednom slavlju protiv Gorice, a sada je propustio i nove dvije pobjede Hajduka.

VELIKA POBJEDA Je li moguće!? Pobjeda protiv Gorice bila je najdominantnija Hajdukova u zadnjih 169 dana...
Je li moguće!? Pobjeda protiv Gorice bila je najdominantnija Hajdukova u zadnjih 169 dana...

U tih sedam utakmica Hajduk je ostvario sedam pobjeda uz gol razliku 19-4, ali jasno, teško bi tu formu održao na duže staze bez ofenzivca koji je u prošloj sezoni izabran kao najbolji igrač lige.

Hajduk bez Marka Livaje

  • 10. kolovoza, Hajduk - Gorica 2-0
  • 3. kolovoza, Hajduk - Istra 1961 2-1
  • 9. ožujka, Hajduk - Gorica 1-0
  • 30. listopada 2024., Mladost Ždralovi - Hajduk 0-3
  • 17. rujna 2024., Bilogora 91 - Hajduk 0-4
  • 25. svibnja 2024., Hajduk - Lokomotiva 2-5
  • 19. svibnja 2024., Hajduk - Gorica 2-1

