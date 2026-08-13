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OŠTRO PRIOPĆENJE

Hajduk odgovorio Piriću: Nas ne čude dezinformacije. Možemo i javno pokazati što su nudili...

Piše Luka Tunjić,
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Hajduk odgovorio Piriću: Nas ne čude dezinformacije. Možemo i javno pokazati što su nudili...
Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Jedan dio partnerske ponude se odnosio upravo na pristup našim članovima i navijačima, o čemu bi direktno ovisili i potencijalni bonusi. Zato smo dužni opovrgnuti pogrešne navode, poručuju s Poljuda

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U četvrtak ujutro pisali smo na 24sata kako propada posao između Hajduka i ukrajinske tvrtke WhiteBIT, koju vodi tamošnji kriptomilijarder Volodimir Nosov. Cijelom poslu posređuje Ivica Pirić, a Hajduk je javno proglasio njegove izjave u jednom intervjuu "dezionformacijama".

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Trening Hajduka uoči Žalgirisa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk je svoje priopćenje objavio na društvenim mrežama i objavljujemo ga u njegovoj cijelosti:

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"Kao što smo ranije komunicirali, HNK Hajduk službenu komunikaciju vodio je s predstavnicima tvrtke WhiteBIT. Ivica Pirić nije bio uključen u komunikaciju sa službene strane stoga nas ne čude dezinformacije koje su danas komunicirane u Slobodnoj Dalmaciji. U posljednjem priopćenju za medije vezanom uz potencijalno partnerstvo Hajduka i tvrtke WhiteBIT, jasno smo komunicirali kako prijedlog za partnerstvo uključuje puno stavki i detalja koje je prethodno potrebno detaljno razmotriti.

Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje
Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jedan dio partnerske ponude se odnosio upravo na pristup našim članovima i navijačima, o čemu bi direktno ovisili i potencijalni bonusi. Zato smo dužni opovrgnuti pogrešne navode koje je Ivica Pirić danas iznio u Slobodnoj Dalmaciji, a iako to nije poslovna praksa, spremni smo i javno objaviti ponudu kako bismo zaštitili integritet Kluba, članova i navijača.

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Transparentnost u komunikaciji ključna je za uspostavljanje povjerenja i partnerstva na bilo kojoj razini, a ona je od samog početka izostala i time nepovratno narušila odnose, posebno komunikacijom kroz medije uoči važnih utakmica za Klub," stoji u priopćenju "bijelih".

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