Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBRE VIJESTI

Hajduk otkrio koliko će Durdov izbivati zbog ozljede s treninga. Još dvojica su upitna za Slaven

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk otkrio koliko će Durdov izbivati zbog ozljede s treninga. Još dvojica su upitna za Slaven
3
Graz: Prijateljska utakmica HNK Hajduk - Fenerbahce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Pregled magnetnom rezonancom otklonilo je sumnje, ozbiljnijih oštećenja nema. Iako je gležanj i dalje bolan i otečen, ništa nije puko, a Durdov bi se trebao vratiti u konkurenciju za nastup za mjesec dana.

Admiral

Nakon što su u utakmicama s Istrom i Goricom gležnjeve ozlijedili Iker Almena i Michele Šego, u srijedu je na treningu nastradao i Bruno Durdov. I njemu je stradao gležanj, i to u duelu s Ronom Racijem. Mladi hrvatski reprezentativac odmah je napustio trening, ozljeda je bila jako bolna i sumnjalo se u najgore i na dužu pauzu. 

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL
Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
TALENTIRANI GOLMAN Toni Silić produžio ugovor s Hajdukom: Ostvario sam snove
Toni Silić produžio ugovor s Hajdukom: Ostvario sam snove

No snimanje magnetnom rezonancom otklonilo je sumnje, na svu sreću ozbiljnijih oštećenja nema. Iako je gležanj i dalje jako bolan i otečen ništa nije puko, tako da bi se Durdov, čim mu splasne oteklina, trebao vratiti treninzima, a nakon toga i u konkurenciju treneru Gonzalu Garciji. 

Pula: Utakmica između NK Istra 1961 - HNK Hajduk u 34. kolu SuperSport HNL-a
Pula: Utakmica između NK Istra 1961 - HNK Hajduk u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Batelic/PIXSELL
BITNA UTAKMICA ZA HAJDUK Mogu li Garcia i Livaja opet funkcionirati zajedno? Slaven će biti utakmica istine za obojicu
Mogu li Garcia i Livaja opet funkcionirati zajedno? Slaven će biti utakmica istine za obojicu

Nakon detaljnog pregleda i prognoze su nešto preciznije, računa se na dva – tri tjedna poštede od treninga, nakon čega bi se postupno trebao uključivati u rad s loptom, a potom i u momčadske treninge. Durdov je ove sezone nastupio u 15 utakmica za Hajduk i prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, no u zadnje vrijeme nije bio u prvom planu trenera Garcije. 

Graz: Prijateljska utakmica HNK Hajduk - Fenerbahce
Graz: Prijateljska utakmica HNK Hajduk - Fenerbahce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
DOZNAJEMO Preokret na Poljudu. Bambi se ne ide iz Hajduka, Istra još ne pušta Marešića. Evo i zašto...
Preokret na Poljudu. Bambi se ne ide iz Hajduka, Istra još ne pušta Marešića. Evo i zašto...

Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija s njim, jer na ljeto ulazi u zadnju godinu ugovora... Durdov sigurno neće nastupiti u subotnjem ogledu sa Slaven Belupom na Poljudu, a pod velikim znakom pitanja su i nastupi Ikera Almene i Michelea Šege, pa će trener Garcia morati pronaći neka druga rješenja. U svakom slučaju trener Hajduka će nešto više na ovu temu sigurno reći danas na redovitoj press konferenciji koja počinje u 12:30 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026