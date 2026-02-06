Hajduk otkrio koliko će Durdov izbivati zbog ozljede s treninga. Još dvojica su upitna za Slaven

Nakon što su u utakmicama s Istrom i Goricom gležnjeve ozlijedili Iker Almena i Michele Šego, u srijedu je na treningu nastradao i Bruno Durdov. I njemu je stradao gležanj, i to u duelu s Ronom Racijem. Mladi hrvatski reprezentativac odmah je napustio trening, ozljeda je bila jako bolna i sumnjalo se u najgore i na dužu pauzu.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

No snimanje magnetnom rezonancom otklonilo je sumnje, na svu sreću ozbiljnijih oštećenja nema. Iako je gležanj i dalje jako bolan i otečen ništa nije puko, tako da bi se Durdov, čim mu splasne oteklina, trebao vratiti treninzima, a nakon toga i u konkurenciju treneru Gonzalu Garciji.

Pula: Utakmica između NK Istra 1961 - HNK Hajduk u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Nakon detaljnog pregleda i prognoze su nešto preciznije, računa se na dva – tri tjedna poštede od treninga, nakon čega bi se postupno trebao uključivati u rad s loptom, a potom i u momčadske treninge. Durdov je ove sezone nastupio u 15 utakmica za Hajduk i prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, no u zadnje vrijeme nije bio u prvom planu trenera Garcije.

Graz: Prijateljska utakmica HNK Hajduk - Fenerbahce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija s njim, jer na ljeto ulazi u zadnju godinu ugovora... Durdov sigurno neće nastupiti u subotnjem ogledu sa Slaven Belupom na Poljudu, a pod velikim znakom pitanja su i nastupi Ikera Almene i Michelea Šege, pa će trener Garcia morati pronaći neka druga rješenja. U svakom slučaju trener Hajduka će nešto više na ovu temu sigurno reći danas na redovitoj press konferenciji koja počinje u 12:30 sati.