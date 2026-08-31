Hajduk ulazi u žestoki tempo: Tri utakmice u devet dana, a pojačanja se još čekaju...

Nakon 16 godina Hajduk će ponovno, više od tek nekoliko tjedana po tradiciji, igrati na dva kolosijeka. Konferencijska liga konačno je iz Hajdukove perspektive postala sadašnjost i zbilja. I zgodno je bilo vidjeti koliko plasman u grupnu fazu znači hajdučkom puku, vjerojatno će se osjetiti i na navijačkom posjetu u današnjoj utakmici protiv Lokomotive (18:30), no ako netko najbolje zna kakva je granica između euforije i depresije, znaju upravo navijači Hajduka. Stoga se današnja utakmica definitivno mora shvatiti jednako i kao utakmica protiv Rakowa tri dana ranije.

Lijepe su vijesti hajdukovci dobili i iz Pule, gdje je Dinamo zapeo odigravši 2-2 s Istrom, pa Hajduk može smanjiti zaostatak za najvećim rivalom, pa i vodećima Osijekom i Varaždinom. Rokas Pukštas više nije dio momčadi, Lokomotiva će biti prvi test kako bi to moglo izgledati bez sjajnog mladog Amerikanca u bližoj budućnosti, barem dok ne stignu najavljena pojačanja.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gonzalu Garciji se, u odnosu na utakmicu u Poljskoj, vraća Pajaziti, ali u tempu u kojem se nalazi Hajduk iznimno će važan zadatak za Garciju biti da zadrži svježinu u momčadi jer nadolazeća nedjelja donosi gostovanje kod Rudeša, a već idućeg utorka i u Kupu Hrvatske kod četvrtoligaša Vardarca u Baranji.

- Vraćamo se prvenstvu. Važna utakmica protiv dobrog protivnika. Moramo se fokusirati na taj dvoboj. Lokomotiva igra dobar nogomet, rade neke stvari drugačije od ostalih, te utakmice su uvijek dobre - najavio je Garcia, koji je s momčadi imao dva dana da pripremi utakmicu.

- Momci rade sjajno. Ispisali su svoja imena u povijesti kluba, to je značajno za njih, ali moraju se fokusirati na sljedeću utakmicu, tako je uvijek. Moramo se uvijek boriti. Što se tiče promjena u sastavu, ne znam još, iskreno. Imam ideje, siguran sam da bi svi željeli igrati.