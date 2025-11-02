Hajduk uoči Slavena upregnuo i avion. Evo koji će sastav istrčati

Današnjom utakmicom u Koprivnici završava se Hajdukov niz od četiri uzastopna gostovanja, nakon pobjeda u Puli, protiv Vukovara u Vinkovcima i u Velikoj Gorici preostao je još ogled sa Slaven Belupom (16 sati) iz kojeg navijači Hajduka očekuju puni plijen. Bez obzira na naporna putovanja i napaljene domaće momčadi, bez obzira na produžetke protiv Cibalije po jako teškom terenu koji je maksimalno iscrpio momčad, bez obzira što ni u Koprivnici neće biti Marka Livaje... navijači očekuju nova tri boda i ostanak na vrhu prvenstvene ljestvice. To je tako, s maksimalnim očekivanjima igrači i treneri Hajduka moraju se naučiti nositi i živjeti od prvog do zadnjeg dana boravka na Poljudu.

Gonzalu Garciji za sada ide dobro, pogotovo u zadnje vrijeme, od pet prvenstvenih gostovanja kiksao je samo u Varaždinu, sva četiri ostala, protiv Osijeka, Istre, Vukovara i Gorice riješio je u svoju korist, kao i u Kup oglede u gostima kod Koprivnice i Cibalije. Dodatan plus mu je i način na koji je rasporedio snage, gostovanja u Vinkovcima poštedio je Ivušića, Hodaka, Rebića, Livaju... a tijekom utakmice mijenjao je Pajazitija i Krovinovića, Kalika i Šegu, Sigura i Guillamóna, Bambu i Durdova, Mlačića i Šarliju te na koncu Karačića i Brajkovića, čime je barem malo sačuvao svježinu momčadi za gostovanje kod Slaven Belupa.

Od važnih igrača Hajduk u današnji ogled ulazi bez Livaje koji se još uvijek oporavlja od parcijalne rupture zadnje lože te Pukštasa koji je zaradio četvrti žuti karton, dok je Kalik upitan zbog problema s gležnjem... Svi ostali trebali bi biti u konkurenciji, pa bi i momčad trebala biti gotovo standardna, odnosno onakva kakvu smo gledali u zadnje vrijeme. Ivušić se planski odmorio i trebao bi se vratiti na gol, kao i Hodak koji je dobio poštedu nakon tri odigrane utakmice. Šarlija i Mlačić trebali bi biti standardan par stopera a na lijevom boku Garcia mora donijeti odluku hoće li dati priliku svježem Melnjaku ili će nastaviti s Hrgovićem koji je u listopadu imao gotovo maksimalnu minutažu.

Izostankom Pukštasa vezni red bi trebao zaigrati u sastavu Sigur, Pajaziti i Krovinović, ispred njih bi na krilima trebali zaigrati probuđeni Almena i Rebić koji se odmorio jer nije putovao u Vinkovce, a u špici napada Šego koji igra u sjajnoj formi, pa je proglašen i igračem mjeseca u prestižnom izboru Supersporta. Nakon šest uzastopnih pobjeda i prolaza Hajduk će u Koprivnici tražiti nastavak niza pozitivnih rezultata, a dodatno ohrabruje to što već četiri godine nisu izgubili u Koprivnici. Niz je to koji obvezuje, ali i koji domaća momčad želi srušiti.

- Slaven Belupo će biti motiviran, to je normalno u sportu, svi žele dočekati Hajduk i uzeti nam bodove, mi na to moramo biti spremni. Ali, kada pričamo o motivaciji, želim da mi budemo uvijek motiviraniji od našeg suparnika. Čeka nas teška utakmica, kako zbog nagomilanog umora, tako i zbog motiviranog suparnika. Nestorovski je vrlo opasan, Jagušić je isto odličan igrač, Šuto zabija lakoćom u posljednje vrijeme, Lepinjica je opasan.... Mi se ne bojimo nikoga, ali smo maksimalno oprezni – kazao je u najavi susreta Garcia.

Kako bi barem malo olakšali naporna i duga putovanja, Hajduk je jučer poletio zrakoplovom prema Zagrebu, odakle su autobusom krenuli prema Koprivnici.