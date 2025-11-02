Obavijesti

NASTAVAK POBJEDNIČKOG NIZA?

Hajduk uoči Slavena upregnuo i avion. Evo koji će sastav istrčati

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Hajduk uoči Slavena upregnuo i avion. Evo koji će sastav istrčati
Foto: HNK Hajduk

SLAVEN - HAJDUK (16 SATI) Čeka nas teška utakmica, kako zbog nagomilanog umora, tako i zbog motiviranog suparnika. Mi se ne bojimo nikoga, ali smo maksimalno oprezni, kazao je u najavi susreta Garcia

Današnjom utakmicom u Koprivnici završava se Hajdukov niz od četiri uzastopna gostovanja, nakon pobjeda u Puli, protiv Vukovara u Vinkovcima i u Velikoj Gorici preostao je još ogled sa Slaven Belupom (16 sati) iz kojeg navijači Hajduka očekuju puni plijen. Bez obzira na naporna putovanja i napaljene domaće momčadi, bez obzira na produžetke protiv Cibalije po jako teškom terenu koji je maksimalno iscrpio momčad, bez obzira što ni u Koprivnici neće biti Marka Livaje... navijači očekuju nova tri boda i ostanak na vrhu prvenstvene ljestvice. To je tako, s maksimalnim očekivanjima igrači i treneri Hajduka moraju se naučiti nositi i živjeti od prvog do zadnjeg dana boravka na Poljudu.  

Split: Torcida slavi 75. rođendan
Video: 24sata/pixsell
NAJAVIO SLAVEN Garcia: Livaja još ne trenira s nama. Vidjeli ste travnjak u Vinkovcima, Dinamo je izgubio
Garcia: Livaja još ne trenira s nama. Vidjeli ste travnjak u Vinkovcima, Dinamo je izgubio

Gonzalu Garciji za sada ide dobro, pogotovo u zadnje vrijeme, od pet prvenstvenih gostovanja kiksao je samo u Varaždinu, sva četiri ostala, protiv Osijeka, Istre, Vukovara i Gorice riješio je u svoju korist, kao i u Kup oglede u gostima kod Koprivnice i Cibalije. Dodatan plus mu je i način na koji je rasporedio snage, gostovanja u Vinkovcima poštedio je Ivušića, Hodaka, Rebića, Livaju... a tijekom utakmice mijenjao je Pajazitija i Krovinovića, Kalika i Šegu, Sigura i Guillamóna, Bambu i Durdova, Mlačića i Šarliju te na koncu Karačića i Brajkovića, čime je barem malo sačuvao svježinu momčadi za gostovanje kod Slaven Belupa. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Od važnih igrača Hajduk u današnji ogled ulazi bez Livaje koji se još uvijek oporavlja od parcijalne rupture zadnje lože te Pukštasa koji je zaradio četvrti žuti karton, dok je Kalik upitan zbog problema s gležnjem... Svi ostali trebali bi biti u konkurenciji, pa bi i momčad trebala biti gotovo standardna, odnosno onakva kakvu smo gledali u zadnje vrijeme. Ivušić se planski odmorio i trebao bi se vratiti na gol, kao i Hodak koji je dobio poštedu nakon tri odigrane utakmice. Šarlija i Mlačić trebali bi biti standardan par stopera a na lijevom boku Garcia mora donijeti odluku hoće li dati priliku svježem Melnjaku ili će nastaviti s Hrgovićem koji je u listopadu imao gotovo maksimalnu minutažu. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Izostankom Pukštasa vezni red bi trebao zaigrati u sastavu Sigur, Pajaziti i Krovinović, ispred njih bi na krilima trebali zaigrati probuđeni Almena i Rebić koji se odmorio jer nije putovao u Vinkovce, a u špici napada Šego koji igra u sjajnoj formi, pa je proglašen i igračem mjeseca u prestižnom izboru Supersporta. Nakon šest uzastopnih pobjeda i prolaza Hajduk će u Koprivnici tražiti nastavak niza pozitivnih rezultata, a dodatno ohrabruje to što već četiri godine nisu izgubili u Koprivnici. Niz je to koji obvezuje, ali i koji domaća momčad želi srušiti. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
- Slaven Belupo će biti motiviran, to je normalno u sportu, svi žele dočekati Hajduk i uzeti nam bodove, mi na to moramo biti spremni. Ali, kada pričamo o motivaciji, želim da mi budemo uvijek motiviraniji od našeg suparnika. Čeka nas teška utakmica, kako zbog nagomilanog umora, tako i zbog motiviranog suparnika. Nestorovski je vrlo opasan, Jagušić je isto odličan igrač, Šuto zabija lakoćom u posljednje vrijeme, Lepinjica je opasan.... Mi se ne bojimo nikoga, ali smo maksimalno oprezni – kazao je u najavi susreta Garcia.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
STIGLE NAGRADE Michele Šego najbolji je igrač mjeseca listopada, hajdukovci dominiraju. Evo popisa nagrada
Michele Šego najbolji je igrač mjeseca listopada, hajdukovci dominiraju. Evo popisa nagrada

Kako bi barem malo olakšali naporna i duga putovanja, Hajduk je jučer poletio zrakoplovom prema Zagrebu, odakle su autobusom krenuli prema Koprivnici.

OSTALO

