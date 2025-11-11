Hajdukov dragulj za 24sata: 'Zvali su me i Slovenci, odbio sam! A bolji start nisam sanjao'

Iza mladog desnog bočnog igrača Hajduka Luke Hodaka mjesec je iz snova. Debitirao je u prvoj momčadi, odigrao nekoliko vrlo dobrih utakmica u kojima je Hajduk redom bilježio pozitivne rezultate, moglo bi se reći i da je čvrsto ugrabio priliku i postao standardan... Kao kruna svega klub ga je nagradio ugovorom a izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić pozivom na dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine igrati u Albaniji i Srbiji. Prva je na rasporedu 13. studenoga protiv Litve u Velikoj Gorici, dok će susret protiv Mađarske igrati 18. studenoga u Budimpešti.

- Ne znam što bih rekao osim da sam presretan, nisam mogao poželjeti bolji start seniorske karijere, a pogotovo nakon što sam pozvan na produžetak ugovora i u U-21 reprezentaciju - kazao nam je Hodak.

Čekaju vas Litva i Mađarska, kakva su očekivanja?

- Do sada sam u U-19 reprezentaciji bio standardan, ovo je prvi put da sam pozvan u U-21 reprezentaciju i teško mogu reći nešto konkretnije osim da smo mi mlada hrvatska reprezentacija i da nas rezultati naših prethodnika i A vrste obavezuje na maksimalne ciljeve.

Kako ide proces prilagodbe na nove suigrače?

- Sve je u najboljem redu, kao što sam već rekao bio sam u U-19 reprezentaciji i znam kako to ide, a u U-21 je puno poznatih lica koja su mi pri ruci. Skupa smo ušli moj cimer Mlačić i ja kao najmlađi, ali tu su i Silić i Hrgović, pa Prpić, znam i Katića i Kavelja koji su također bili igrači Hajduka...

Malo je poznato da ste zamalo zaigrali za Sloveniju?

- Da, tata ima slovensko državljanstvo. Ranije nisam bio pozivan za U-17 reprezentaciju Hrvatske pa su me kontaktirali Slovenci i ponudili mogućnost da zaigram za njih. Saznali su nekako za mene, ponudili su mi putovnicu, moram priznati i da sam razmišljao o toj opciji neko vrijeme, ali ipak nisam odlučio prihvatiti poziv. Na koncu je stigao poziv u U-19 reprezentaciju, postao sam standardan, sad sam u U-21 reprezentaciji i sve ide dobrim smjerom.

Protiv Osijeka ste zaigrali prvi put seniorsku utakmicu na Poljudu, kakav je bio osjećaj?

- Predivan je osjećaj, za to radiš, treniraš od malena, to mi je bio jedna od ciljeva... Svakako je drugačije igrati na Poljudu nego u gostima. Bio sam opušten jer već imam nešto iskustva, a pomogli su mi i stariji suigrači Ivušić, Šarlija i Krovinović, koji nikad ne upiru prstom u pogreške nego daju podršku, stalno su pozitivni i to nama mlađima jako puno pomaže. Nisam odigrao puno utakmica ali zauvijek ću pamtiti onu prvu, debi u Vinkovcima protiv Vukovara, kao i ovu prvu na Poljudu protiv Osijeka.

Dugo ste čekali priliku?

- Istina, bio sam u nekim kombinacijama još dok je trener bio Gennaro Gattuso ali sam se ozlijedio... Ove sezone sam odradio pripreme ali su Sigur i Karačić bili u prednosti. Bio sam strpljiv, znao sam da će mi se prilika kad - tad ukazati, i želio sam je dočekati spreman. Čekao sam i dočekao. Moram zahvaliti treneru Gonzalu Garciji na ukazanom povjerenju, nije lako dati priliku mladom igraču, pogotovo u Hajduku koji se bori za vrh a u momčadi već ima puno mladih igrača. Nadam se da sam priliku opravdao dobrim igrama.

Sedmorica mladih su manje-više standardni u postavi, od toga čak trojica u zadnjoj liniji?

- To je dokaz da godine nisu prevaga, ako mladi igrači mogu odgovoriti izazovima koji pred njima stoje nema razloga da ne dobiju priliku. Pogotovo ako im pomognu stariji igrači, kao što pomažu nama.

Je li istina da ste imali priliku prošlog ljeta otići u inozemstvo ali vas tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić nije pustio?

- Istina je da je postojala ponuda i da sam je mogao prihvatiti i otići. Ali ja sam bio za to da ostanem, sportski direktor me podržao i odmah mi ponudio ugovor, tako da se nisam ni trenutka mislio hoću li potpisati ili ne. Hajduk je moj klub, Poljud je moj dom i želim se najprije tu nametnuti i dokazati, bit će vremena za inozemstvo.

Nedavno je stigla i nagrada u vidu produžetka ugovora?

- To je priznanje kluba, rekli su mi da vjeruju u mene, da sam budućnost kluba... Nemam riječi, hvala im, lijepo je kad klub stoji iza tebe, to mi je dodatni motiv da nastavim dalje.

Što vam kaže trener Garcia, kakav imate odnos?

- Trener je dosta otvoren, može mu svatko doći, porazgovarati, dobiti konkretan odgovor ako ga nešto zanima. On svakom igraču kaže što misli. Ako mu ne može u tom trenutku dati priliku jasno mu to kaže, bez uvijanja, isto tako ako mu planira dati priliku, to mu najavi i pripremi ga. Iskren je prema svima i to igrači cijene.

Dinamo, Rijeka i Osijek su proteklog vikenda izgubili, vi ste pobijedili i odmakli na četiri boda prednosti?

- Situacija je dobra, dobro treniramo i to se vidi na utakmicama. Šteta što se prvenstvo prekida zbog obaveza reprezentacije sada kad smo mi u jako dobrom nizu, ali nadam se da ćemo u istom ritmu nastaviti i nakon pauze, već od prve utakmice na Rujevici. Imamo solidnu bodovnu zalihu, dobro igramo, nema razloga da ne nastavimo i dalje u istom ritmu.

Možete li otići sve do kraja?

- Do sad smo išli utakmicu po utakmicu i dobro nam je išlo, nema razloga početi razmišljati dalje od prve sljedeće utakmice i razmišljati što će biti u svibnju.

Gdje se vidite za godinu dana?

- Na Poljudu... U malo boljem statusu, da budem standardan i skupim nešto nastupa i iskustva.

Zašto ste izabrali broj 38?

- Dali su mi dres s tim brojem kad sam prije dvije godine potpisivao prvi ugovor i tako je ostalo. Da sam birao uzeo bih broj dva, ali nije ni ovaj loš, kad nas spiker proziva ja sam uvijek zadnji i dobijem pljesak, ha, ha, ha...

Najdraža pozicija?

- Desni bek je moja pozicija iako sam u juniorima igrao i zadnjeg veznoga. I sad me prostor koji se otvara u sredini, iza suparničke prednje linije povuče pa uđem... Dobro je što Sigur ima slične navike i karakteristike pa mi zatvori leđa, kao i ja njemu...

Koje su vam najbolje osobine?

- Eksplozivnost, agresija, mogu dosta dobro pokrivati cijeli bok i dosta trčati, dobar sam pod presingom...

Tko vam je najviše pomogao u karijeri?

- Zahvalan sam svim trenerima s kojima sam radio, ali moram istaći Antu Bašića s kojim sam ranije dosta radio privatno. Pomogao mi je jako puno, ne samo nogometno nego i inače, i sada se čujemo svaki dan, daje mi korisne savjete, brine se za mene, sve što mi treba, on mi je poput drugog oca...

