PO PRVU POBJEDU U GODINI

Hajdukov plan za Slaven: Livaja u prvih 11 nakon dva mjeseca, promjena i na krilnoj poziciji...

Piše Tomislav Gabelić,
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk će danas od 17.15 na Poljudu ugostiti Slaven Belupo. Gonzalo Garcia ne može računati na trojicu igrača koji su ozlijedili gležanj, ali se u postavu vraća kapetan Marko Livaja

Admiral

Nakon dva poraza na startu polusezone i s desetkovanom momčadi Hajduk dočekuje Slaven. Trener Gonzalo Garcia jučer je otklonio najveću dvojbu, Marko Livaja će igrati.

- Šego ne može, Livaja je napadač i on ulazi umjesto njega - rekao je trener Hajduka, koji neće moći računati ni na Ikera Almenu i Bruna Durdova. Sva trojica ozlijedila su gležanj: Almena protiv Istre, Šego protiv Gorice, a Durdov na treningu nakon nespretnog starta Racija, kojemu je prethodio sklizak teren.

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

- Kiša pada danima. U četvrtak smo bili prisiljeni trenirati u dvorani, jučer u Stobreču, na još lošijem terenu, ali moramo čuvati travnjak za utakmicu. Radimo najbolje što možemo u danim uvjetima, a Durdov otpada iz konkurencije na četiri do šest tjedana - otkrio je Garcia.

Jučer se u grčkim medijima pojavila vijest o mogućem transferu Livaje u Panathinaikos, no vrlo brzo se pokazalo da je riječ o neistini. Panathinaikos nije kontaktirao nikoga iz Hajduka, a splitski klub nije zainteresiran za prodaju svog kapetana. Cijela je priča plasirana posljednjeg dana prijelaznog roka. Livaja, dakle, ostaje, a danas bi trebao startati prvi put nakon dva mjeseca, zbog čega Garcia ne planira mijenjati stil igre.

Marko Livaja
Foto: Robert Matić / hajduk.hr
BITNA UTAKMICA ZA HAJDUK Mogu li Garcia i Livaja opet funkcionirati zajedno? Slaven će biti utakmica istine za obojicu
Mogu li Garcia i Livaja opet funkcionirati zajedno? Slaven će biti utakmica istine za obojicu

- Želimo biti agresivni, napadati, to je naš identitet. Tako igramo od početka sezone, nekad bolje, nekad lošije. Imamo i svoje limite, ali smatram da je to najbolji pristup i na njemu ćemo ustrajati. Treba jasno reći koji nam je cilj. Nedavno smo prodali Branimira Mlačića za 4,7 milijuna eura, a prije tri mjeseca za njega nitko nije čuo. Izgubili smo šest do sedam igrača, nismo doveli nikoga i to je naša realnost. Ne trebam to posebno naglašavati. Moramo raditi s kadrom koji imamo, davati prilike mladima. Ako žele biti u klubu kao što je Hajduk, moraju raditi, dokazivati se ili pronaći neki drugi put - poručio je Garcia, koji bi danas na Poljud mogao poslati kombiniranu momčad.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu
Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U ČAST 115. ROĐENDANA Ogroman interes za Hajdukovu operetu u splitskom HNK! Evo kad se održava pretpremijera
Ogroman interes za Hajdukovu operetu u splitskom HNK! Evo kad se održava pretpremijera

Na golu se očekuje Silić, u zadnjoj liniji Sigur, Šarlija, Raci i Hrgović, u veznom redu Krovinović i Guillamon, ispred njih Pukštas, na krilima Brajković i Rebić, a u vrhu napada Livaja.

OSTALO

