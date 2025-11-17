Splitska gimnazija zbog derbija Dinamo-Hajduk odgodila put na izložbu u Zagreb: 'Pojačan rizik'

Učenici drugih razreda splitskog MIOC-a trebali su na Svetog Nikolu posjetiti izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u Klovićevim dvorima, ali su odgodili izlet za siječanj. Razlog odgode je utakmica Dinama i Hajduka koja će se odigrati na taj dan, potvrdila je ravnateljica III. gimnazije Deana Bokšić u razgovoru za Dalmatinski portal.

- Odlučili smo premjestiti posjet i prije nemilih događaja prošli tjedan. Kad sam vidjela datum odlaska i da se taj dan igra derbi, savjetovala sam nastavnicima da se odgodi, zbog pojačanog rizika. S obzirom na to da će izložba trajati, svrha se može postići i u siječnju - obrazložila je Bokšić za DP.

Obilazak izložbe preporučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu obrazovnog programa, kao dio nastave iz povijesti.

Nažalost, Hrvatsku je zadnjih tjedana zahvatio val maloljetničkog nasilja. Na Trgu u Zagrebu napadnuti su srednjoškolci iz Splita, na Velesajmu su napadnuti učenici iz Zadra, veća skupina maloljetnika sudjelovala je u masovnoj tučnjavi u Splitu, mlađe osobe aktivirale su jaku eksplozivnu napravu kod Splita, gotovo svakodnevno čujemo o nekom novom strašnom napadu... Dodajmo i kako je tek punoljetni mladić (18) iz Splita napao novinarsku ekipu N1 na glavnom zagrebačkom trgu...