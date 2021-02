Vodeći svjetski boksački promotor Eddie Hearn najavio je velike stvari za našeg Filipa Hrgovića (28, 12-0). Prošlu je godinu zatvorio s dvije pobjede, a najavio je kako će u sljedećem meču imati pravi ispit te mu je to ujedno i posljednji meč prema ugovoru s Matchroom Boxingom, ali Britanci ga namjeravaju ostaviti u rosteru.

- Hrgović je boksač za kojeg dogovaramo meč protiv Martina Bakolea (27, 16-1). Mislim da je to odlična borba za obojicu i nadam se kako će uskoro biti dogovorena. Filip je spreman, ponudili smo borbu i Michaelu Hunteru (32, 19-1-1), no od njega nismo dobili povratnu informaciju. To bi također bila sjajna borba - rekao je Eddie Hearn za Matchroom Boxing.

Tako će Hunter još uvijek ostati samo želja, a već mnogo puta spominjani protivnik Martin Bakole bit će sljedeći s kojim će Hrga ići u ring. A mogao bi to biti prvi u nizu 'ozbiljnih ispita' za najbolje rangiranog hrvatskog boksača.

- Najvažnije je da je Hrgović spreman. Jedan je od najboljih teškaša svijeta i do kraja ove godine gledat ćete ga u ozbiljnim ispitima. Vjerujem da se do kraja ove godine može dovesti u poziciju iz koje će ući u borbu za svjetsku titulu - zaključio je najpoznatiji svjetski promotor.

Prvo slijedi 18. teškaš svijeta, a onda tko zna. Dočekali smo velike stvari za Hrgu, a sve ostalo je na njemu.