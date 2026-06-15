Obavijesti

Sport

Komentari 0
ENGLEZ SE DIVI HRVATU

Henderson: Modrić je najbolji veznjak protiv kojeg sam igrao

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Henderson: Modrić je najbolji veznjak protiv kojeg sam igrao
ARHIVA - Nastup Luke Modrića na 4 Svjetska prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Engleski veznjak Jordan Henderson uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske nazvao je Luku Modrića najboljim veznim igračem protiv kojeg je ikada igrao

Admiral

Na konferenciji za medije uoči utakmice u Arlingtonu u srijedu od 22 sata, engleski reprezentativac Jordan Henderson (35) nije štedio komplimente na račun Luke Modrića (40).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Supetar u SAD-u: Hrvati se okupili uoči Engleske, slave svoje korijene na teksaški način VIDEO
Supetar u SAD-u: Hrvati se okupili uoči Engleske, slave svoje korijene na teksaški način | Video: 24sata/pixsell

- Ne kažem ovo olako, ali za mene je on vjerojatno najbolji protiv kojeg sam igrao u karijeri, što se veznjaka tiče. Njegova karijera govori sama za sebe, riječ je o vrhunskom igraču svjetske klase - izjavio je 35-godišnji veznjak Brentforda, koji je za Englesku dosad upisao 90 nastupa.

Henderson je posebno naglasio koliko je zahtjevno kontrolirati Modrićev utjecaj na igru.

SVE JE SPREMNO Spektakl u Dallasu: Teksaške jahačice nosit će naše zastave
Spektakl u Dallasu: Teksaške jahačice nosit će naše zastave

- Protiv njega je iznimno teško igrati. Još ga nisam vidio da je odigrao lošu utakmicu, tako da će to biti pravi test za svakoga tko zaigra u veznom redu - objasnio je. 

Ipak, iskusni Englez upozorio je da se njegova momčad ne smije fokusirati isključivo na zaustavljanje hrvatskog kapetana.

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska
ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nije sve u njemu. Hrvatska ima još niz vrlo, vrlo kvalitetnih igrača, odlična su momčad. Bit će to težak ispit za nas, ali radujemo mu se. Vjerujem da im možemo stvoriti probleme ako mi budemo na svojoj najvišoj razini - rekao je Henderson.

OD RAIDERSA DO SP-A Kako su Hrvati otkrili najveću senzaciju Svjetskog prvenstva
Kako su Hrvati otkrili najveću senzaciju Svjetskog prvenstva

Na pitanje o Modrićevoj dugovječnosti, hrvatski kapetan ove godine puni 41 godinu, Henderson je odgovorio s otvorenim divljenjem.

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska
ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

 - Nadam se da ću i ja igrati u tim godinama. On je inspiracija svima nama. U utakmicama koje igra i danas djeluje spreman kao i uvijek. To i nama ostalima ulijeva nadu - objasnio je.

Engleska i Hrvatska svoju prvu utakmicu u skupini L igraju u srijedu od 22 sata na stadionu AT&T u Arlingtonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Ivan Jurić blizu povratka u talijansko prvenstvo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Jurić blizu povratka u talijansko prvenstvo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Od Poljuda do Americane, Valentina Miletić oduzima dah. Ovo su njezina modna izdanja
POPULARNA VODITELJICA

FOTO Od Poljuda do Americane, Valentina Miletić oduzima dah. Ovo su njezina modna izdanja

Valentina Miletić postala je nezaobilazno lice na malim ekranima u Hrvatskoj kada su sportski događaji u pitanju. Posljednjih godina pokriva HNL utakmice i FNC događaje, a sad je zvijezda HRT-ove emisije za Svjetsko prvenstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026