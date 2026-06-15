Henderson: Modrić je najbolji veznjak protiv kojeg sam igrao

Na konferenciji za medije uoči utakmice u Arlingtonu u srijedu od 22 sata, engleski reprezentativac Jordan Henderson (35) nije štedio komplimente na račun Luke Modrića (40).

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- Ne kažem ovo olako, ali za mene je on vjerojatno najbolji protiv kojeg sam igrao u karijeri, što se veznjaka tiče. Njegova karijera govori sama za sebe, riječ je o vrhunskom igraču svjetske klase - izjavio je 35-godišnji veznjak Brentforda, koji je za Englesku dosad upisao 90 nastupa.

Henderson je posebno naglasio koliko je zahtjevno kontrolirati Modrićev utjecaj na igru.

- Protiv njega je iznimno teško igrati. Još ga nisam vidio da je odigrao lošu utakmicu, tako da će to biti pravi test za svakoga tko zaigra u veznom redu - objasnio je.

Ipak, iskusni Englez upozorio je da se njegova momčad ne smije fokusirati isključivo na zaustavljanje hrvatskog kapetana.

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nije sve u njemu. Hrvatska ima još niz vrlo, vrlo kvalitetnih igrača, odlična su momčad. Bit će to težak ispit za nas, ali radujemo mu se. Vjerujem da im možemo stvoriti probleme ako mi budemo na svojoj najvišoj razini - rekao je Henderson.

Na pitanje o Modrićevoj dugovječnosti, hrvatski kapetan ove godine puni 41 godinu, Henderson je odgovorio s otvorenim divljenjem.

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nadam se da ću i ja igrati u tim godinama. On je inspiracija svima nama. U utakmicama koje igra i danas djeluje spreman kao i uvijek. To i nama ostalima ulijeva nadu - objasnio je.

Engleska i Hrvatska svoju prvu utakmicu u skupini L igraju u srijedu od 22 sata na stadionu AT&T u Arlingtonu.