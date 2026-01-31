Obavijesti

Sport

Komentari 0
FUTSALAŠI U POLUFINALU

Heroj na golu Hrvatske: 'Nas je zajedništvo dovelo do ovdje. Kupujte vinjete i u Ljubljanu!'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Heroj na golu Hrvatske: 'Nas je zajedništvo dovelo do ovdje. Kupujte vinjete i u Ljubljanu!'
Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Već 20 dana smo na okupu, patimo se, nitko od nas nije vidio svoje bližnje, ali atmosfera nije ni jednog dana manjkala i to je najveća pobjeda, rekao je Ante Piplica koji je 'zaključao' gol u četvrtfinalu

Admiral

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu. Armenija je u četvrtfinalu pala s 3-0 i naši futsalaši zasluženo idu dalje. Heroj utakmice bio je golman Ante Piplica koji je fenomenalno branio i čuvao hrvatski gol kada su Armenci pritiskali. Izludio ih je, a na kraju je i prokomentirao utakmicu i najavio polufinale gdje će Hrvatska igrati protiv Italije ili Španjolske u Ljubljani. Polufinala su na rasporedu 4. veljače, a utakmica za 3. mjesto i finale će biti odigrani 7. veljače.

NAKON ČETVRTFINALA Izbornik Mavrović: Nadam se da smo promijenili percepciju o futsalu. Ovo je veliki uspjeh
Izbornik Mavrović: Nadam se da smo promijenili percepciju o futsalu. Ovo je veliki uspjeh
VELIKA POBJEDA Hrvatska - Armenija 3-0: Bravo! Polufinale je tu, sjajna utakmica futsalaša. Ljubljana, vidimo se
Hrvatska - Armenija 3-0: Bravo! Polufinale je tu, sjajna utakmica futsalaša. Ljubljana, vidimo se

- Trenutačno sam bez teksta. Polufinale nakon 2012. kad smo bili domaćini, ovih godina ostali smo nezasluženo bez ovakvog uspjeha kakvog smo danas napravili. Još ni sami nismo svjesni koliko veliku stvar za hrvatski futsal smo napravili. Već 20 dana smo na okupu, patimo se, nitko od nas nije vidio svoje bližnje, ali atmosfera nije ni jednog dana manjkala i to je najveća pobjeda - rekao je Piplica pa dodao:

- Utakmicu smo otvorili dobro, na vrijeme zabijali golove, a drugo poluvrijeme smo se patili što je i normalno jer su oni 10 minuta u komadu igrali s golmanom-igračem. Utakmicu bi stavio po strani jer bi htio naglasiti naše zajedništvo i želim da hrvatska javnost zna da nas je zajedništvo i vjera doveli do ovog rezultata. Mobitel nisam stigao izvadit, ali bit će sigurno poruka. Prati moja obitelj, prate prijatelji iz Benkovca koje pozdravljam.

Piplica zna s kim želi igrati u polufinalu.

- Želim igrati protiv Španjolske jer to je reprezentacija vrijedna najvećeg poštovanja i kad već igramo želimo igrat protiv najboljih. Oni igraju uz nas najljepši futsal i želim se nadigravati s njima. Pobjedu posvećujem majici koja danas slavi rođendan! - rekao je emotivni heroj, a onda pozvao navijače na polufinale:

- Ljudi "tankajte" aute, uzimajte vinjete i vidimo se u Ljubljani!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo
ISKRENI CRNOGORAC

Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo

Crnogorski legendarni rukometaš i trenutačni izbornik Katra Veselin Vujović komentirao je polufinalnu utakmicu između Hrvatske i Njemačke te objasnio zašto nismo uspjeli konkurirati europskim prvacima iz 2016.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026