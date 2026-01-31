Heroj na golu Hrvatske: 'Nas je zajedništvo dovelo do ovdje. Kupujte vinjete i u Ljubljanu!'

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu. Armenija je u četvrtfinalu pala s 3-0 i naši futsalaši zasluženo idu dalje. Heroj utakmice bio je golman Ante Piplica koji je fenomenalno branio i čuvao hrvatski gol kada su Armenci pritiskali. Izludio ih je, a na kraju je i prokomentirao utakmicu i najavio polufinale gdje će Hrvatska igrati protiv Italije ili Španjolske u Ljubljani. Polufinala su na rasporedu 4. veljače, a utakmica za 3. mjesto i finale će biti odigrani 7. veljače.

- Trenutačno sam bez teksta. Polufinale nakon 2012. kad smo bili domaćini, ovih godina ostali smo nezasluženo bez ovakvog uspjeha kakvog smo danas napravili. Još ni sami nismo svjesni koliko veliku stvar za hrvatski futsal smo napravili. Već 20 dana smo na okupu, patimo se, nitko od nas nije vidio svoje bližnje, ali atmosfera nije ni jednog dana manjkala i to je najveća pobjeda - rekao je Piplica pa dodao:

- Utakmicu smo otvorili dobro, na vrijeme zabijali golove, a drugo poluvrijeme smo se patili što je i normalno jer su oni 10 minuta u komadu igrali s golmanom-igračem. Utakmicu bi stavio po strani jer bi htio naglasiti naše zajedništvo i želim da hrvatska javnost zna da nas je zajedništvo i vjera doveli do ovog rezultata. Mobitel nisam stigao izvadit, ali bit će sigurno poruka. Prati moja obitelj, prate prijatelji iz Benkovca koje pozdravljam.

Piplica zna s kim želi igrati u polufinalu.

- Želim igrati protiv Španjolske jer to je reprezentacija vrijedna najvećeg poštovanja i kad već igramo želimo igrat protiv najboljih. Oni igraju uz nas najljepši futsal i želim se nadigravati s njima. Pobjedu posvećujem majici koja danas slavi rođendan! - rekao je emotivni heroj, a onda pozvao navijače na polufinale:

- Ljudi "tankajte" aute, uzimajte vinjete i vidimo se u Ljubljani!