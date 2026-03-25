NA LJETO ĆE BITI SLOBODAN

HNL klubovi krenuli po mladog slovenskog reprezentativca, ali traže ga i Skandinavci...

Ove sezone Matic Ivanšek odigrao je 22 utakmice uz tri gola i jednu asistenciju. Prema Transfermarktu, vrijedi 350.000 eura

HNL klubovi već gledaju prema ljetnom prijelaznom roku. Kao i prethodnih godina, naši klubovi s posebnim zanimanjem prate igrače iz elitnog ranga slovenskog nogometa. Koliko čujemo, nekoliko je naših klubova zainteresirano za Matica Ivanšeka (21), krilnog napadača NK Bravo.

Ivanšeku aktualni ugovor istječe u lipnju, a uoči završnice sezone i dalje nema jasnih naznaka o mogućem produženju. Budući da će na ljeto, vrlo vjerojatno, biti slobodan, kao takav je primamljiviji klubovima.

Ova mu je sezona treća u Bravu. Ove sezone odigrao je 22 utakmice uz tri gola i jednu asistenciju. Kontinuitet nastupa i stabilan razvoj u Prvoj ligi dodatno su podigli njegovu tržišnu vrijednost, koja prema Transfermarktu iznosi oko 350.000 eura.

Osim HNL klubova, prate ga i neki klubovi iz skandinavskih liga. Riječ je o sredinama poznatima po razvoju mladih igrača i njihovoj daljnjoj prodaji, ali i po sposobnosti da prepoznaju i iskoriste tržišne prilike. Igrač, ipak, ako može birati, preferira odlazak u Hrvatsku.

