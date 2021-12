Hajduk je u nizu od pet uzastopnih pobjeda, do kraja polusezone očekuju ih još ogledi s Lokomotivom i Osijekom, a među navijačima gladima trofeja poput požara se proširila euforija. Svi vjeruju da je Hajduk napokon kvalitetno posložen od vrha do dna i da je ovo sezona u kojoj će se klub vratiti na trofejne staze.

Od početka sezone Hajduk je promijenio kompletnu krvnu sliku, dovedeni su brojni kvalitetni i iskusni igrači, tako da bi sve osim osvajanja trofeja bio neuspjeh, pogotovo nakon ždrijeba koji im je je u polufinalu kupa na Poljud doveo Goricu, a u finalu, također na Poljudu Rijeku ili Osijek.

Predsjednik Jakobušić i sportski direktor Nikoličius svjesni su da im se ukazala prilika koju ne smiju propustiti. Previše su investirali u ovu momčad da bi sada propustili priliku otići do kraja, i upravo zbog toga i u zimskoj stanci će sigurno dodatno ojačati momčad. Što su uostalom i najavili:

- Postoje dvije, tri, možda četiri pozicije na kojima tražimo pojačanja kazao je Nikoličius u svom zadnjem istupu, i spremno otkrio o kojim se pozicijama radi:

- Vjerujem da trebamo napadača, desnog bočnog koji će biti konkurencija Lovrencsicsu, još jednog veznjaka i jedno krilo, zbog toga što će Eduok izbivati s terena duže vrijeme.

Obzirom na visoke kriterije koje su postavili dovođenjem Kalinića, Livaje, Krovinovića.... za očekivati je da u zimskoj stanci na Poljud stigne još barem jedan kapitalac. Navijači prije svih priželjkuju Ivana Perišića i Nikolu Kalinića, koji bi se po svemu idealno uklopili u ovu momčad, no veliko je pitanje koliko je taj scenarij uopće realan.

- Nikad ne reci nikad. Svaki dobar, kvalitetan igrač koji se po našem mišljenju može uklopiti u Hajduk je naša meta. Ako budemo imali i malu šansu, budite sigurni da ćemo napraviti sve što je u našoj moći – kazao je tada Nikoličius.

Posve je jasno da su i Perišić i Kalinić igrači daleko više klase od onih koje Hajduk sebi može priuštiti, no emocije koje obojica imaju prema klubu u kojem su proveli mladost brišu sve prepreke, pa i one financijske. Puno toga će ovisiti i o Interu i Veroni i njihovim namjerama, kao i o ponudama na tržištu, no u ovom trenutku postoji mogućnost da se ipak ukaže prilika, i to puno lakše kada je u pitanju Kalinić, nego Perišić...

Osim njih dvojice, navijači Hajduka sanjaju i dolazak Ivana Rakitića, spominje se i Filip Bradarić... Snovi ništa ne koštaju, no kad je u pitanju ova garnitura na čelu kluba, nisu ni neostvarivi. Tko je ovoga ljeta mogao vjerovati da će Hajduk, koji živi na bonusima i postotcima od transfera bivših igrača, zadržati Livaju i Lovru Kalinića, dovesti Krovinovića, Mlakara, Lovrencsicsa, Subašića... Nitko, osim onih koji su transfere odradili. Tko zna što sve spremaju na zimu...