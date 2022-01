Hrvatska je završila Europsko rukometno prvenstvo kao osma u Europi nakon remija s Nizozemskom u posljednjem kolu druge faze u srijedu u Budimpešti (28-28). To je najslabiji plasman selekcije na kontinentalnom natjecanju od 2002.

- Bitno je da smo se borili do zadnje sekunde. Glavni cilj bio je osigurati osmo mjesto, znali smo da nas pobjeda od šest razlike vodi na sedmo. Preokrenuli jesmo u drugom dijelu, bili na tri razlike, na dobrom putu, ali crveni Srne nas je poremetio. Zadnjim atomima snage obranili smo bod koji nas drži ispred Nizozemske i Crne Gore - rekao je izbornik Hrvoje Horvat za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ostala bez polufinala Eura

Kako bi generalno ocijenio nastup Hrvatske na krajnje neobičnom Euru?

- Uh, pa to je jako složeno i teško pitanje. Borili smo se sa svim i svačim, na kraju je korona virus režirao cijelo prvenstvo, nije popuštao. Pokazali smo srce, potvrdili koliko nam je stalo do dresa. Nismo se štedjeli, krpali smo se noć prije utakmice, to se ne događa ni u niželigaškim klubovima, a kamoli na Euru. Teško je podvući crtu nakon ovakvog natjecanja.

Puno je igrača naknadno upadalo u reprezentaciju zbog korona virusa. Tin Lučin bio je nositelj igre iako je stigao tek iz drugog plana. Kako komentira prvotni popis?

- Nismo ga napravili bez veze. Znali smo da mladima trebaju iskusni rukometaši, tražili smo miks iskustva i mladosti, a sad su isplivala nova imena. Da nije bilo ovih nego drugih 16, opet bi netko isplivao. Napravili smo popis kojem smo vjerovali.

Tko si je osigurao mjesto u reprezentaciji od igrača koji nisu bili u užim kombinacijama prije Eura?

- Svi koji su uletavali veliki su heroji, svi su me oduševili. Pokazali su karakter i srce, pomogli nam u nemogućim trenucima. Treba doći ovdje u žarište korone zdrav i bolestan se vratiti. Lučin, Srna, Jelinić iskoristili su minutažu, Martinović se jako popravio. Šteta za Halila što se ozlijedio, imamo dobru bazu i trebamo je poboljšavati.

Kako vratiti Hrvatsku na vrh i imate li podršku saveza?

- Svaka škola košta. Svjesno smo ušli u uvođenje mlađih i napravili dobru stvar za hrvatsku rukomet. U savezu promišljamo dugoročno, a vjerujem da šira javnost vidi da se ovi dečki mogu vratiti iz Pariza s olimpijskom medaljom oko vrata. Koordinirali smo rad mlađih kategorija, svi rade u smjeru seniora, da znaju što se radi kad dođu u ovakvu bazu, a ne da se prvi put upoznaju sa selekcijom kad dođu ovdje. Bez podrške saveza ne bismo izdržali ovako dugo i ne bismo se borili ovako do kraja - zaključio je izbornik.

Horvat je čestitao Nizozemcima na sjajnom Euru. Šokirali su u prvom krugu sudomaćine Mađare.

- Čudno prvenstvo. Jako puno novih igrača, vidjeli smo puno borbe danas, obje momčadi su htjele pobijediti. Želim čestitati Nizozemskoj, napravili su veliki korak prema naprijed. Rukomet treba nove momčadi poput Nizozemske. Mislim da su igrali najbolji rukomet na prvenstvu sve dok ih nije poharao korona virus. Čestitke mojim igračima. Borili smo se do kraja, sretan sam što smo na osmom mjestu - kazao je.

HRVATSKA - NIZOZEMSKA 28-28 (13-15)

Budimpešta. Multifunkcionalna Arena. Suci: Mirza Kurtagić i Mattias Wetterwik (Švedska).