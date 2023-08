Hrga: Poštujte pravila, zaslužio sam borbu za svjetsku titulu!

I u 16. meču profesionalne karijere epilog je bio isti. Ljevica Filipa Hrgovića vinula se visoko u zrak u znak još jedne velike pobjede koja mu garantira napad na svjetsku titulu. Hrvatski boksač je u 12. rundi nokautirao Australca Demseya McKeana i došao do jedne od najvećih pobjeda u karijeri.

Hrvat je u potpunosti nadboksao protivnika, ali žilavi Australac nije se dao. Iako je bilo jasno kako će slaviti sudačkom odlukom ako meč ode do kraja, puno slađe je bilo to riješiti nokautom u krcatoj londonskoj O2 Areni.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

I poslao jasnu poruku boksačkim vlastodršcima da ga više neće moći izbjegavati. Hrga bi uskoro trebao dobiti priliku boriti se za IBF pojas kao obavezni izazivač, no sve će biti jasnije nakon meča Oleksandra Usika i Daniela Duboisa koji je na rasporedu krajem kolovoza.

- Nadam se da će se to dogoditi, iduća borba bi mi trebala biti s Usikom, zaslužio sam to. Otići ću pogledati tu borbu, bit ću uz ring. Vidim Usika kao velikog favorita jer je brži i jer je jako dobar borac, ali Dubois je dobar udarač i velik momak s jakom desnicom tako da nikad ne znaš. Moja poruka je sljedeća: Poštujte pravila, pobjednik bi se trebao boriti protiv mene - rekao je Hrgović nakon pobjede.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Hrgović je odradio jako dobar meč protiv solidnog borca i s razlogom može biti zadovoljan.

-Zadovoljan sam, a činjenica da me puno držao je napravila borbu malo ružnom. Sudac mu je trebao oduzeti barem jedan bod. Previše me držao, ali dobar je boksač, hrabar je i dobro pripremljen. No ja sam kontrolirao borbu i dobio većinu rundi. Mislio sam da ću ga nokautirati u prvih šest rundi, ali bio je jako dobar. Dobar je borac. Iznenadio me jer je uspio izdržati neke jake udarce, a zatim je i pokušavao uzvratiti - zaključio je hrvatski boksač.

Hrgović se kratko oglasio na društvenim mrežama nakon velike pobjede.

- Još uvijek neporažen, 16 - 0. Lov se nastavlja - napisao je hrvatski boksač.

A jedan od najbitnijih mečeva u njegovoj karijeri pratili su i brojni hrvatski sportaši. U komentaru su mu se javili Mario Mandžukić, braća Sinković, Mislav Oršić, Ivan Klasnić, Filip Zubčić.

I naravno, svi sa istim mislima. Da što prije taj pojas donese u Hrvatsku.