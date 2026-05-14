HRGOVIĆ - ALLEN: Gdje gledati povratničku borbu 'el animala', koliko će zaraditi, kad je meč...

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović (33) vraća se u ring. Nakon što je uspješno odradio dvije borbe u 2025. godini, "El Animal" ima novi izazov, ovoga puta na gostujućem terenu. Hrvat će ove subote, 16. svibnja, na stadionu Eco-Power u engleskom Doncasteru ukrstiti rukavice s domaćim borcem i miljenikom publike, Daveom Allenom (34). Početak priredbe je u 19 sati po hrvatskom vremenu, a očekuje se kako će Hrgović i Allen krenuti prema ringu oko 23.30 sati, iako je točan termin podložan promjenama sukladno ishodima ostalih borbi.

Glavna borba večeri u Doncasteru najavljena je kao klasični okršaj "Davida i Golijata", kako ga je opisao i poznati promotor Frank Warren. S jedne strane stoji 34-godišnji Dave "The white rhino" Allen, borac s profesionalnim omjerom od 25 pobjeda, osam poraza i dva neriješena meča. Iako Allen u karijeri ima poraze od poznatih imena poput Luisa Ortiza i Tonyja Yoke, poznat je po iznimnoj čvrstini i podršci koju uživa u svom rodnom gradu. Ovo će biti prvi veliki stadionski boksački događaj u Doncasteru u više od deset godina, što Allenu daje dodatni motiv.

S druge strane, tu je 33-godišnji Hrgović, olimpijski brončani medaljaš i jedan od najopasnijih teškaša današnjice. S visinom od 198 centimetara i impresivnim dosegom, Hrgović ulazi u meč kao izraziti favorit, no borba na suparničkom terenu pred neprijateljski nastrojenom publikom uvijek nosi svoje zamke.

Hrgovićev put iskupljenja

Za Hrgovića ova borba predstavlja nastavak puta prema vrhu teške kategorije nakon jedinog poraza u profesionalnoj karijeri. U lipnju 2024. godine, u Rijadu, zaustavio ga je Daniel Dubois u borbi za privremeni IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Meč je prekinut u osmoj rundi zbog posjekotina na Hrgovićevom licu, a hrvatski je borac kasnije izjavio kako u tu borbu nije ušao sto posto spreman zbog bolesti.

No, "El Animal" se brzo vratio pobjedama. Tijekom 2025. godine upisao je dva važna trijumfa protiv britanskih boraca. Prvo je u travnju jednoglasnom sudačkom odlukom svladao iskusnog Joea Joycea, a zatim je u kolovozu, također nakon deset rundi, pobijedio i Davida Adeleyea te obranio WBO International pojas. S omjerom od 19 pobjeda (14 nokautom) i jednim porazom, Hrgović želi dokazati da je poraz od Duboisa bio samo loš dan.

Evo gdje gledati

Događaj u Doncasteru zajednički promoviraju dvije velike kuće, Queensberry Promotions i Matchroom Boxing, a globalni prijenos za svoje pretplatnike osigurat će platforma DAZN. Cijena mjesečne pretplate u Hrvatskoj iznosi 20 eura. Što se tiče financijske strane, iako točni iznosi za ovu borbu nisu javno objavljeni, Hrgovićeve zarade u posljednjim mečevima daju naznaku o kakvim se honorarima radi.

Za pobjedu protiv Davida Adeleyea navodno je zaradio oko 640.000 eura, uz dodatni postotak od prodaje prijenosa (PPV). Meč protiv Joea Joycea donio mu je minimalno 440.000 eura, također s potencijalom za veći iznos ovisno o gledanosti. U meču protiv Zhileija Zhanga 2022. godine zaradio je 390.000 dolara. Zanimljivo je da je za borbu protiv Duboisa, unatoč porazu, osigurao zajamčeni honorar od 300.000 dolara.

