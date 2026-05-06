Britanac provocira Hrgu pred spektakl: 'Lijen si i besposlen'

Filip Hrgović i Dave Allen bore se 16. svibnja u Doncasteru, a meč koji bi obojici mogao odrediti daljnji smjer karijere u teškoj kategoriji. Hrvatski boksač u borbu ulazi kao favorit i čovjek koji iza sebe ima olimpijsku broncu, pobjede nad ozbiljnim imenima i status jednog od najtalentiranijih teškaša svoje generacije. S druge strane stoji Allen, britanski borac kojeg publika voli zbog iskrenosti, čvrstine i činjenice da nikada nije skrivao vlastite slabosti.

Borba će se održati na stadionu Eco-Power u Doncasteru, pred publikom koja će bez zadrške stati iza domaćeg borca. Upravo zbog toga Allen posljednjih dana pokušava dodatno podignuti tenzije psihološkim igrama i javnim prozivkama na račun Hrgovića.

- Rekao sam mu: 'Podbacio si. Lijen si i besposlen' - rekao je Allen za The Ring.

Britanac je objasnio kako je iste riječi ranije izgovorio u jednom YouTube razgovoru, nakon čega su njegove izjave stigle i do hrvatskog boksača.

- To sam rekao na YouTubeu i onda je neki tip to izvukao i prenio njemu. Pomislio sam: 'Sad to moram ponoviti i njemu u lice.'

Allen smatra kako Hrgović tijekom profesionalne karijere nije dosegnuo razinu koju su mu mnogi predviđali nakon olimpijske bronce iz Rio de Janeira 2016. godine. Hrvatski teškaš danas ima omjer 19-1 uz 14 pobjeda nokautom, ali dio javnosti posljednjih godina često je propitivao njegove nastupe protiv Zhileija Zhanga, Demseyja McKeana i Daniela Duboisa, koji mu je nanio jedini profesionalni poraz.

Britanski boksač upravo u tim mečevima vidi prostor za vlastitu priliku.

- Lijen je i ne radi dovoljno. Trebao je biti puno bolji. Rekao je da me može pobijediti na 70 posto. Odgovorio sam mu: ‘U redu, dobro. Pojavi se onda na 70 posto.’ Nadam se da će doći nespreman. Želim sve što mi povećava izglede.

ARHIVA - 2012. Zagreb: Boksa?ki talent Filip Hrgovi? i Željko Mavrovi? odmjerili su snage u ringu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ipak, Allenove kritike mnogima djeluju ironično jer je upravo njegova karijera obilježena problemima s disciplinom, motivacijom i privatnim životom. Više je puta otvoreno govorio o borbi s ovisnošću o kockanju, mentalnim problemima i nedovoljnom angažmanu tijekom trening-kampova. Unatoč tome, izgradio je reputaciju izdržljivog i neugodnog borca koji se nikada nije lako predavao.

Za razliku od njega, Hrgović od početka je nosio etiketu budućeg svjetskog prvaka. Nakon poraza od Duboisa odlučio je promijeniti pristup pa je započeo suradnju s poznatim trenerom Abelom Sanchezom u Kaliforniji. Promjene su se brzo vidjele kroz pobjede nad Joeom Joyceom i Davidom Adeleyeom, a mnogi vjeruju da je hrvatski boksač upravo sada bliže svojoj najboljoj verziji nego posljednjih godina.

Allen, međutim, i dalje vjeruje da može prirediti veliko iznenađenje.

- Postoji nekoliko stvari za koje mislim da ih mogu kapitalizirati i zadati mu puno problema.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Britanac posebno naglašava koliko mu znači činjenica da će boksati pred domaćom publikom u Doncasteru.

- On se i lako otvara, loše podnosi posjekotine. Ja sam spreman. Ne bih dovodio borbu u Doncaster da ne mislim da mogu pobijediti. Neću se osramotiti u Donnyju pred 10 do 15 tisuća svojih ljudi. Sve ću te ljude poslije viđati po gradu, neću se osramotiti.

Na kraju je ponudio i procjenu odnosa snaga između sebe i hrvatskog teškaša.

- Možda je predobar za mene, ali ne mislim da među nama postoji puno razina razlike.