Hrgović blizu dogovora za prvu obranu titule! I to u Hrvatskoj, evo tko bi trebao biti izazivač

Filip Hrgović (34) i Frank Sanchez (34) u poodmaklim su pregovorima za borbu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, a spektakl bi se početkom 2027. godine trebao održati u Hrvatskoj!

Vijest je objavio ugledni američki boksački insajder Mike Coppinger. Iako je "El Animal” nakon senzacionalne pobjede nad Mosesom Itaumom u Londonu glasno zazivao mečeve za ujedinjenje pojaseva protiv Daniela Duboisa ili Agita Kabayela, pravila IBF-a baš i nisu ostavila puno manevarskog prostora.

Filip Hrgovic is in advanced talks to defend his IBF heavyweight title vs mandatory challenger Frank Sanchez in Q1 of 2027 in a Croatian homecoming bout, I’m told. https://t.co/bCoAyE4wHw — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 22, 2026

Naime, kubanski teškaš ima status obaveznog izazivača. Sanchez je ranije pristao na izdašnu novčanu naknadu kako bi se privremeno maknuo u stranu i omogućio meč između Hrgovića i Itaume, ali uz čvrsto jamstvo federacije da pobjednik mora prvo u ring upravo s njim.

Foto: instagram

- Nije važno što Hrgović priča o ujedinjenju titula. Imamo odluku IBF-a prema kojoj mu je iduća borba protiv mene. Borit ću se protiv njega bilo gdje. Volio bih Las Vegas ili Miami, ali može i u Hrvatskoj - poručio je Sanchez još krajem ljeta za The Ring, a čini se kako će mu se ta želja i ostvariti.

Hrgović je godinama sanjao veliku borbu pred domaćom publikom, a sada bi u domovinu mogao donijeti svoj prvi meč u statusu svjetskog prvaka. Bila bi to ujedno i njegova prva obrana IBF-ova pojasa koji je uzeo u dramatičnoj devetoj rundi u O2 Areni.

Foto: John Sibley

Sanchez, poznat pod nadimkom "Kubanski bljesak”, u profesionalnoj karijeri ima omjer od 26 pobjeda i jednog poraza. Riječ je o borcu koji je s Kube pobjegao gliserom kako bi gradio profesionalnu karijeru, a status prvog izazivača zacementirao je u svibnju spektakularnim nokautom protiv Richarda Torreza Jr.

Jedini poraz u karijeri doživio je od Agita Kabayela, no tada je boksao s teškom ozljedom koljena koju je u međuvremenu operirao i sanirao. Kubanac je uvjeren da ima stil kojim može skinuti krunu hrvatskom teškašu, dok Hrgović pobjedom na domaćem terenu želi otkloniti obvezu prema IBF-u i otvoriti vrata mečevima za apsolutnog prvaka svijeta u nastavku 2027. godine.