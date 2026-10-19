Pogledajte kako je Filip Hrgović rasturio teškaše. Voditelj je morao reagirati: 'Ispričavam se'

Svjetski teškaški prvak po IBF-u Filip Hrgović (34) bio je gost na subotnjoj obrani naslova Daniela Duboisa u londonskoj O2 Areni protiv Fabija Wardleyja, pozirao je s pojasom u ringu i Britanca izazivao na revanš iduće godine iako mu, izgledno, prije toga slijedi obrana protiv Franka Sancheza.

POGLEDAJTE GALERIJU: Hrgovićeva dvorana

Hrga je nakon pobjede nad Mosesom Itaumom krajem kolovoza dobio medijsku pažnju Britanaca kakvu zaslužuje pa je u jednom trenutku večeri u programu DAZN-a analizirao najbolje pojedince iz teške kategorije. I pritom mu se omakla pokoja psovka zbog koje se voditelj Ade Oladipo na koncu ispričao gledateljima.

Evo što je Filip kazao.

Bahodir Jalolov

- Nisam gledao tu borbu, dosadan je kao ku..c. Nisam gledao kako je prošao. Dosadan je tip, izbrišite ga.

Justis Huni

- Nisam ga gledao, ne znam ga.

Efe Ajagba

- Ne zna kako boksati, trebao bi prijeći u kickboks ili nešto.

Daniel Dubois

- Spor je, ali ima sjajnu bradu, moram to priznati.

Filip Hrgović

- Ovaj govnar je težak. Najbolja brada, najzgodniji tip. Može pričati, može se boriti.

Murat Gasijev

- Tko je ovaj? Patuljak iz Rusije. Ne pripada ovamo, treba se vratiti u kruzer kategoriju.

Agit Kabayel

- Normalan borac. Igrat ću se s njim, težak je. Hrabar je. Ali njegov je stil najbolji za mene, bit će mi lak posao.

Moses Itauma

- Budućnost. Ovaj tip će biti neprikosnoveni prvak za nekoliko godina. Nitko ga neće pobijediti ako se mentalno vrati.

Oleksandr Usik

- Živuća legenda. Nemam loših riječi za njega, ali on je gotov. On je za mirovinu.

Nelson Hysa

- Bio je pristojan amater i ima puno iskustva. Možda može iznenaditi, nikad ne znate.

Tyson Fury

- I on je živuća legenda, ali je gotov. Možda će imati još jednu borbu. Nadam se da će nastaviti nakon borbe s Joshuom. Velika je zvijezda i trebamo ga. Ali mislim da je blizu kraja.

Anthony Joshua

- Veliki šampion, ali mislim da je i on gotov. Možda će imati još jednu borbu.

Frank Sanchez

- Dobar borac i veliki udarač. On mi je obvezni izazivač, možda je ta borba moguća u Hrvatskoj. Vidjet ćemo s mojim promotorom i menadžerom što će se dogoditi.

Joseph Parker

- Najbolji tip ikad. Tako je ponizan i dobro ljudsko biće. Prijatelj mi je i ne želim mu nauditi. Pobijedio sam ga dok sam bio mlađi, sjajan je borac. Bivši je svjetski prvak i čudesan tip, ne želim se boriti protiv njega.

Jarrell Miller

- Sjajan tip, ali je gotov.

Richard Riakporhe

- Vratio se iz kruzer kategorije, treba imati neke velike mečeve da vidi je li dobar ili što.