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Pogledajte kako je Filip Hrgović rasturio teškaše. Voditelj je morao reagirati: 'Ispričavam se'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
Pogledajte kako je Filip Hrgović rasturio teškaše. Voditelj je morao reagirati: 'Ispričavam se'
Foto: DAZN/screenshot
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Hrgović u Londonu raspalio po teškašima i najavio revanš s Duboisom: neke je prozvao, a Usika, Furyja i Joshuu poslao u mirovinu

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Svjetski teškaški prvak po IBF-u Filip Hrgović (34) bio je gost na subotnjoj obrani naslova Daniela Duboisa u londonskoj O2 Areni protiv Fabija Wardleyja, pozirao je s pojasom u ringu i Britanca izazivao na revanš iduće godine iako mu, izgledno, prije toga slijedi obrana protiv Franka Sancheza.

POGLEDAJTE GALERIJU: Hrgovićeva dvorana

Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrga je nakon pobjede nad Mosesom Itaumom krajem kolovoza dobio medijsku pažnju Britanaca kakvu zaslužuje pa je u jednom trenutku večeri u programu DAZN-a analizirao najbolje pojedince iz teške kategorije. I pritom mu se omakla pokoja psovka zbog koje se voditelj Ade Oladipo na koncu ispričao gledateljima.

Evo što je Filip kazao.

Bahodir Jalolov

- Nisam gledao tu borbu, dosadan je kao ku..c. Nisam gledao kako je prošao. Dosadan je tip, izbrišite ga.

Justis Huni

- Nisam ga gledao, ne znam ga.

Efe Ajagba

- Ne zna kako boksati, trebao bi prijeći u kickboks ili nešto.

Daniel Dubois

- Spor je, ali ima sjajnu bradu, moram to priznati.

Filip Hrgović

- Ovaj govnar je težak. Najbolja brada, najzgodniji tip. Može pričati, može se boriti. 

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Murat Gasijev

- Tko je ovaj? Patuljak iz Rusije. Ne pripada ovamo, treba se vratiti u kruzer kategoriju.

Agit Kabayel

- Normalan borac. Igrat ću se s njim, težak je. Hrabar je. Ali njegov je stil najbolji za mene, bit će mi lak posao.

Moses Itauma

- Budućnost. Ovaj tip će biti neprikosnoveni prvak za nekoliko godina. Nitko ga neće pobijediti ako se mentalno vrati.

Oleksandr Usik

- Živuća legenda. Nemam loših riječi za njega, ali on je gotov. On je za mirovinu.

Nelson Hysa

- Bio je pristojan amater i ima puno iskustva. Možda može iznenaditi, nikad ne znate.

BILO JE NAPETO FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'
FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'

Tyson Fury

- I on je živuća legenda, ali je gotov. Možda će imati još jednu borbu. Nadam se da će nastaviti nakon borbe s Joshuom. Velika je zvijezda i trebamo ga. Ali mislim da je blizu kraja.

Anthony Joshua

- Veliki šampion, ali mislim da je i on gotov. Možda će imati još jednu borbu.

Frank Sanchez

- Dobar borac i veliki udarač. On mi je obvezni izazivač, možda je ta borba moguća u Hrvatskoj. Vidjet ćemo s mojim promotorom i menadžerom što će se dogoditi.

OSVNRUO SE NA PRVI MEČ Hrgović o Duboisu: On nije moja razina, sigurno ću ga razbiti...
Hrgović o Duboisu: On nije moja razina, sigurno ću ga razbiti...

Joseph Parker

- Najbolji tip ikad. Tako je ponizan i dobro ljudsko biće. Prijatelj mi je i ne želim mu nauditi. Pobijedio sam ga dok sam bio mlađi, sjajan je borac. Bivši je svjetski prvak i čudesan tip, ne želim se boriti protiv njega.

Jarrell Miller

- Sjajan tip, ali je gotov.

Richard Riakporhe

- Vratio se iz kruzer kategorije, treba imati neke velike mečeve da vidi je li dobar ili što.

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