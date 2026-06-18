Hrgović i Itauma u ring kasnije od očekivanog, uskoro pressica!

Jedna od najiščekivanijih borbi u svijetu boksa konačno je dobila potvrdu i vrijeme održavanja. U ring će Filip "El Animal" Hrgović (34) i mlada britanska boksačka zvijezda, Moses Itauma (21), prenosi Sky Sport. Borba bi trebala biti u spektakularnoj atmosferi londonske O2 arene i to 29. kolovoza ove godine. Prijašnje informacije bile su da će borba biti 8. kolovoza, ali sve će se znati uskoro kada dođe i službena objava.

A huge challenge ahead for rising British star Moses Itauma 🚨💪 pic.twitter.com/35lm5B9U7r — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) June 18, 2026

Sky Sports navodi kako je došlo do dogovora između obje strane, a dogovorena je i press konferencija koja bi se trebala održati sljedeći tjedan. Hrgović će se tako boriti s najvećim boksačkim talentom na svijetu, a pobjeda u tom meču El Animalu donijela bi velike mogućnosti, pa možda i napad na neku od četiri svjetske titule. Podsjetimo, Hrgović je u zadnjem meču potpuno izdominirao Davea Allena koji mu nije bio protivnik po mjeri, ali sada se očekuje megaspektakl u ringu.

U svijetu profesionalnog boksa rijetko se pojavi talent koji s takvom silinom uzdrma tešku kategoriju kao što je to učinio Moses Itauma. Sa samo 21 godinom, savršenim profesionalnim omjerom i razornom snagom udarca koja podsjeća na velikane prošlosti, ovaj mladi Britanac već nosi nadimak "novi Tyson". Njegov nezaustavljivi uspon sada ga dovodi do najvećeg ispita u karijeri, meča protiv hrvatskog boksača Filipa Hrgovića koji će dati odgovore na mnoga pitanja. U 14 borbi ima isto toliko pobjeda, a čak je 12 puta nokautirao suparnike.

Za Itaumu je ovo prilika da ušutka sve kritičare i dokaže da je hype opravdan. Za Hrgovića je to šansa da zaustavi zahuktali vlak i vrati se na put prema svjetskom naslovu. Jedno je sigurno - nakon te večeri u Londonu, teška kategorija imat će puno jasniju sliku o svojoj budućnosti.