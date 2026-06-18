Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI DATUM

Hrgović i Itauma u ring kasnije od očekivanog, uskoro pressica!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Hrgović i Itauma u ring kasnije od očekivanog, uskoro pressica!
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Sudar titana je potvrđen: Hrgović i “novi Tyson” Itauma 29. kolovoza u Londonu, a pobjednik bi mogao prema svjetskom vrhu, javljaju britanski mediji

Admiral

Jedna od najiščekivanijih borbi u svijetu boksa konačno je dobila potvrdu i vrijeme održavanja. U ring će Filip "El Animal" Hrgović (34) i mlada britanska boksačka zvijezda, Moses Itauma (21), prenosi Sky Sport. Borba bi trebala biti u spektakularnoj atmosferi londonske O2 arene i to 29. kolovoza ove godine. Prijašnje informacije bile su da će borba biti 8. kolovoza, ali sve će se znati uskoro kada dođe i službena objava.

Sky Sports navodi kako je došlo do dogovora između obje strane, a dogovorena je i press konferencija koja bi se trebala održati sljedeći tjedan. Hrgović će se tako boriti s najvećim boksačkim talentom na svijetu, a pobjeda u tom meču El Animalu donijela bi velike mogućnosti, pa možda i napad na neku od četiri svjetske titule. Podsjetimo, Hrgović je u zadnjem meču potpuno izdominirao Davea Allena koji mu nije bio protivnik po mjeri, ali sada se očekuje megaspektakl u ringu.

U svijetu profesionalnog boksa rijetko se pojavi talent koji s takvom silinom uzdrma tešku kategoriju kao što je to učinio Moses Itauma. Sa samo 21 godinom, savršenim profesionalnim omjerom i razornom snagom udarca koja podsjeća na velikane prošlosti, ovaj mladi Britanac već nosi nadimak "novi Tyson". Njegov nezaustavljivi uspon sada ga dovodi do najvećeg ispita u karijeri, meča protiv hrvatskog boksača Filipa Hrgovića koji će dati odgovore na mnoga pitanja. U 14 borbi ima isto toliko pobjeda, a čak je 12 puta nokautirao suparnike.

Za Itaumu je ovo prilika da ušutka sve kritičare i dokaže da je hype opravdan. Za Hrgovića je to šansa da zaustavi zahuktali vlak i vrati se na put prema svjetskom naslovu. Jedno je sigurno - nakon te večeri u Londonu, teška kategorija imat će puno jasniju sliku o svojoj budućnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026