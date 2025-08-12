Hrgović: Imao sam težak kamp, nisam podcijenio protivnika

Najbolji hrvatski teškaš, Filip Hrgović (33), vraća se u ring nakon uvjerljive pobjede nad Joeom Joyceom. Njegov sljedeći izazov na rasporedu je 16. kolovoza 2025. godine u Rijadu, gdje će rukavice ukrstiti s opasnim britanskim nokauterom Davidom Adeleyeom

"El animal" već je u Rijadu, a javio se za kanal Quensberry Promotionsa.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- Drago mi je da sam ovdje i da mogu boksati u Rijadu. Hvala Saudijskoj Arabiji na gostoprimstvu i srdačnosti, jedva čekam subotu i meč - rekao je Hrgović i komentirao protivnika.

- Ne, nisam ga podcijenio. Imao sam težak trening kamp, radio sam sve što sam radio i inače te sam spreman na sve što me čeka u subotu - zaključio je.

David Adeleye (28) britanski je teškaš koji ulazi u ring s impresivnim profesionalnim omjerom od 14 pobjeda i samo jednim porazom.

Foto: Ed Sykes

Ono što ga čini posebno opasnim jest njegova nokauterska snaga, čak 13 od 14 pobjeda ostvario je prekidom, što mu donosi zavidan postotak nokauta od 93 posto.

Svoj jedini poraz doživio je u listopadu 2023. od Fabija Wardleyja, također u Rijadu. Ipak, Adeleye se uspješno vratio pobjedama, a u posljednjem meču osvojio je titulu britanskog prvaka protiv Jeamieja Tshikeve, iako uz kontroverznu odluku suca. Adeleye je svjestan da je autsajder, no pun je samopouzdanja.