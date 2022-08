Bez TV prijenosa Hrgovićeva meča karijere? 'Kinez je opasan nekoliko rundi, a ja svih 12!'

Nije to Filipu meč karijere, imat će on puno jačih borbi i suparnika. Lako će pobijediti Zhanga.

Rekao nam je to u ekskluzivnom intervjuu bivši Hrgovićev trener Pedro Diaz. No, u subotu kada oko 23 sata izađe u ring nasuprot kineskom bombarderu Zhangu Zhileiju, bit će mu to najjači suparnik u profesionalnoj karijeri. I tek ako Filip Hrgović pobijedi, uslijedit će mu doista veći mečevi. Prvi od njih onaj za naslov svjetskog teškaškog prvaka po IBF-u, čiji će postati obavezni izazivač.

I kladioničari su na tragu Diazove izjave pa su postavili koeficijent na Hrgovića 1,33, a na Zhanga 3. Dok Filip iz Saudijske Arabije govori:

- Nikad nisam odradio teži kamp, s novim trenerom Shieldsom, u dvorani bez klime i pod dojmom tatine smrti.

Njegovi promotori, braća Sauerland, napisali su mu na Instagramu: "Vrijeme je za taj iskorak", a uz Filipa su u Džedu doputovali njegov kum i trebala bi stići supruga. Te desetak navijača. Ulaznice za priredbu su od 85 do 4550 eura.

Na konferenciji za novinare prije meča prvo je riječ dobio kineski boksač koji najavljuje velike stvari.

- Pobjeda u ovom meču znači iskorak i obračun s pobjednikom meča između Usyka i Joshue. Ovo je veliko i za Kinu, za boks u Kini. Pobijedit ću nokautom u subotu navečer, svi će ponovno vidjeti kinesku moć - jasan je bio kineski boksač koji je imao pomoć prevoditelja.

Mirno je sve pratio i naš 'El Animal' i odgovorio:

- Gotovo dvije godine sam čekao na ovakav meč. Prošli smo kroz cijelu listu i puno se boraca nije htjelo boriti sa mnom. Drago mi je da smo pronašli jednog koji želi, mislim da ćemo pružiti sjajan meč. Veliki smo tipovi i snažni udarači. Mislim da je on jako opasan, ali je opasan samo nekoliko rundi. Ja sam opasan svih 12 rundi, tu leži razlika", zaključio je Hrgović koji se na kraju zahvalio organizatorima na ovakvoj prilici.

A ostali ljubitelji boksa još iščekuju hoće li ijedna nacionalna televizijska kuća prenositi meč. Dosad su Hrgine borbe bile na RTL-u, ali za ovu priredbu zakomplicirala se priča s TV pravima i još je neizvjesno hoće li ih imati itko u Hrvatskoj.

Što se tiče šlagerske borbe, kladioničari jako vjeruju Oleksandru Usiku, da će Ukrajinac obraniti sve pojase i opet pobijediti Anthonyja Joshuu. Koeficijent na Usikovu pobjedu je 1,5, na Joshuinu 2,75.

Najčitaniji članci