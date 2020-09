Hrgovic is coming for the titles.

I Hrgovi\u0107ev trener bio je zadivljen nokautom, a za gr\u010dkog boksa\u010da ka\u017ee da je ovaj jedva dolazio do zraka nakon tog udarca.

Ipak, neki pratitelji nisu odu\u0161evljeni Hrgovi\u0107evom predstavom, kao ni odabirom protivnika.

- Spektakularan nokaut Hrgovi\u0107a u Danskoj, ali brine me njegovo forsiranje udaraca desnom rukom. Cijelu prvu rundu protratio je poku\u0161avaju\u0107i napasti desnom - napisao je jedan pratitelj, a drugi je rekao ne\u0161to sli\u010dno:

- Hrgovi\u0107... Ako ste vidjeli jednu njegovu borbu, vidjeli ste ih sve. Jako predvidljiv borac, baca iste udarce, istim predvidljivim redoslijedom. Usporedba s Kli\u010dkom je besramna. Hrgovi\u0107 je sposoban borac za ovo doba, i to je to.

Neki su komentirali kako Hrgovi\u0107 ima 28 godina i bori se s taksistima, no Hrgovi\u0107 i za takve ima odgovora. Poru\u010dio je kako se on i njegov tim fokusiraju na IBF pojas. Hrgovi\u0107u slijedi borba protiv Amerikanca Rydella Bookera koji je ipak sposobniji borac od Kartozije, a potom je hrvatskom boksa\u010du cilj i\u0107i na nekog od deset najboljih boksa\u010da po IBF organizaciji.

- Brutalan nokaut Hrgovi\u0107a. Lo\u0161 protivnik za ovakvog talentiranog prospekta, no nadam se da ga \u010dekaju bolji izazovi - napisao je jedan boksa\u010dki entuzijast, a drugi je svrstao Hrgovi\u0107a u kategoriju najboljih boksa\u010da te rekao kako \u017eeli gledati borbu njega i Anthonyja Joshue.

I mi joj se nadamo...