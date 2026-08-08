Hrgović je uplašio Britance: On nema poštovanja ni za koga!

Filip Hrgović i Moses Itauma ponovno su se našli oči u oči, a njihov novi susret pred kamerama izazvao je velik interes britanske boksačke javnosti. Sučeljavanje je objavljeno na DAZN-ovu YouTube kanalu, a brojni komentari na društvenim mrežama stali su na stranu hrvatskog teškaša.

Hrgović i Itauma trebali bi 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni odmjeriti snage u borbi za IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Iako je do službenog okršaja ostalo još nekoliko tjedana, njihova verbalna nadmetanja već su postala dio priče oko meča, a posebno se izdvojio Hrgovićev stav o tome kako se na svjetskoj boksačkoj sceni tretiraju borci iz Velike Britanije u odnosu na one koji dolaze iz manjih europskih zemalja.

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Hrgovićev nastup posebno je privukao pažnju Adea Oladipa, novinara i reportera DAZN-a i TalkSPORT-a, koji je na svom YouTube kanalu ponudio vlastitu analizu njihova posljednjeg susreta. Oladipo smatra da hrvatski boksač prema Itaumi nije pokazao nikakav respekt te da ga doživljava kao mladog borca kojemu se zbog britanskog podrijetla pridaje previše pažnje.

- 29. kolovoza saznat ćemo koliko je Itauma stvarno dobar. Sučeljavanje pokazuje da Hrgović nema poštovanja prema njemu. Gleda ga kao klinca koji dobiva pohvale samo zato što je iz Velike Britanije, rekao je Oladipo.

Britanski novinar posebno se osvrnuo na Hrgovićevu tvrdnju o položaju mladih boksača koji dolaze izvan velikih boksačkih tržišta. Rekao mu je: "Da si kao svjetski juniorski prvak ostao u Slovačkoj, nitko ne bi ni znao za tebe. I to je istina".

Oladipo je pritom istaknuo da u dosadašnjim Itauminim sučeljavanjima nije primijetio da suparnici prema njemu nastupaju s uvjerenjem da ga mogu pobijediti. Upravo je zato Hrgovićev pristup, smatra on, nešto potpuno drugačije.

- Pratio sam puno Itauminih sučeljavanja i nikad nisam stekao dojam da ijedan protivnik uistinu vjeruje u pobjedu. Uvijek se osjećalo da je Moses glavni, ali s Hrgovićem to nije bio slučaj. Hrgović se tijekom njihova sučeljavanja postavio kao dominantna figura. Jedva čekam njihov meč, mislim da će borba biti nevjerojatna, zaključio je.