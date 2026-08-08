Obavijesti

Sport

Komentari 5
DOMINANTNA FIGURA

Hrgović je uplašio Britance: On nema poštovanja ni za koga!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Hrgović je uplašio Britance: On nema poštovanja ni za koga!
Zagreb: Boksač Filip Hrgović s trenerom Yousefom Hasanom najavio meč s Markom De Morijem | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrgović je na novom sučeljavanju hladno poklopio Itaumu, a britanski novinar tvrdi da ga Hrvat ne smatra ravnopravnim borcem zbog prevelike medijske pompe

Admiral

Filip Hrgović i Moses Itauma ponovno su se našli oči u oči, a njihov novi susret pred kamerama izazvao je velik interes britanske boksačke javnosti. Sučeljavanje je objavljeno na DAZN-ovu YouTube kanalu, a brojni komentari na društvenim mrežama stali su na stranu hrvatskog teškaša.

Hrgović i Itauma trebali bi 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni odmjeriti snage u borbi za IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Iako je do službenog okršaja ostalo još nekoliko tjedana, njihova verbalna nadmetanja već su postala dio priče oko meča, a posebno se izdvojio Hrgovićev stav o tome kako se na svjetskoj boksačkoj sceni tretiraju borci iz Velike Britanije u odnosu na one koji dolaze iz manjih europskih zemalja.

POGLEDAJTE GALERIJU:

David Allen v Filip Hrgovic - Eco-Power Stadium David Allen v Filip Hrgovic - Eco-Power Stadium David Allen v Filip Hrgovic - Eco-Power Stadium
17
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Hrgovićev nastup posebno je privukao pažnju Adea Oladipa, novinara i reportera DAZN-a i TalkSPORT-a, koji je na svom YouTube kanalu ponudio vlastitu analizu njihova posljednjeg susreta. Oladipo smatra da hrvatski boksač prema Itaumi nije pokazao nikakav respekt te da ga doživljava kao mladog borca kojemu se zbog britanskog podrijetla pridaje previše pažnje.

- 29. kolovoza saznat ćemo koliko je Itauma stvarno dobar. Sučeljavanje pokazuje da Hrgović nema poštovanja prema njemu. Gleda ga kao klinca koji dobiva pohvale samo zato što je iz Velike Britanije, rekao je Oladipo.

VATRENO SUČELJAVANJE Hrgović žestoko po Itaumi: Ne dajem ti poštovanje. Tebi je sve na pladnju, za Hrvata ih 'zaboli'
Hrgović žestoko po Itaumi: Ne dajem ti poštovanje. Tebi je sve na pladnju, za Hrvata ih 'zaboli'

Britanski novinar posebno se osvrnuo na Hrgovićevu tvrdnju o položaju mladih boksača koji dolaze izvan velikih boksačkih tržišta. Rekao mu je: "Da si kao svjetski juniorski prvak ostao u Slovačkoj, nitko ne bi ni znao za tebe. I to je istina".

Oladipo je pritom istaknuo da u dosadašnjim Itauminim sučeljavanjima nije primijetio da suparnici prema njemu nastupaju s uvjerenjem da ga mogu pobijediti. Upravo je zato Hrgovićev pristup, smatra on, nešto potpuno drugačije.

DAJE VELIKE ŠANSE HRGI Bivši svjetski prvak: 'Hrgović je od kamena! Itauma se još nikad nije susreo s takvim boksačem'
Bivši svjetski prvak: 'Hrgović je od kamena! Itauma se još nikad nije susreo s takvim boksačem'

- Pratio sam puno Itauminih sučeljavanja i nikad nisam stekao dojam da ijedan protivnik uistinu vjeruje u pobjedu. Uvijek se osjećalo da je Moses glavni, ali s Hrgovićem to nije bio slučaj. Hrgović se tijekom njihova sučeljavanja postavio kao dominantna figura. Jedva čekam njihov meč, mislim da će borba biti nevjerojatna, zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu
POD POVEĆALOM JAVNOSTI

FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu

BILL BELICHICK I JORDAN HUDSON Američki trener hrvatskih korijena je od 2021. godine u vezi s Jordan Hudson (25). No, njegovi prijatelji i obitelj su zabrinuti, smatraju kako ga Jordan kontrolira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026