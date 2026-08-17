Hrgović otkrio što ga muči uoči Itaume: 'Bojim se samo jednog'

Približava se veliki meč između Filipa Hrgovića (34) i Mosesa Itaume (21) za IBF-ov pojas prvaka. U londonskoj O2 areni 29. kolovoza susrest će se dvojica teškaša, a napetost se diže iz dana u dan. DAZN, platforma na kojoj će biti prijenos borbe, na svojim društvenim mrežama objavljuje intervjue s borcima. Tako je sada objavila novi s Hrgovićem.

"El Animal" je u intervjuu objasnio što bi jedino mogao biti problem za njega u meču s Itaumom. Već nekoliko borbi za redom otvaraju mu se posjekotine na glavi, a zbog toga je izgubio meč protiv Daniela Duboisa.

- To je jedino čega se bojim. Ne mogu ništa napraviti oko toga. U moje posljednje tri-četiri borbe te su se posjekotine otvarale, očito da je taj dio kože osjetljiv - rekao je Hrgović pa nastavio:

- Ako me pogodi, znam da ću nastaviti dolaziti i napadati ga. To znam, ali ako se posjekotina otvori, ja je ne mogu zatvoriti snagom svoje volje i doktor će odlučiti što dalje. To je jedino što me brine, ali Bog je velik i vjerujem da će mi pomoći i zaštititi me. Ako se arkada otvori, to definitivno neće biti dobro, ali pored toga, ne bojim se ni njegove snage, ni njegove brzine.