Hrgović pokazao da ima bradu i srce, vrijeme za meč s Joshuom

Filip 'El Animal' Hrgović (33, 19-1) bio je uzdrman, imao je problema protiv Davida Adeleyea (28, 14-2), ali opet je na kraju meča njegova ruka bila u zraku. Zamjerale su mu se mnoge stvari nakon poraza protiv Daniela Duboisa (27, 22-3), premali volumen udaraca, jednodimenzionalnost, svašta se tad pronašlo, ali jedno je sigurno - Hrgović ima veliko srce i čvrstu bradu što se dosta propitkivalo.

Pokretanje videa... 00:29 Filip Hrgović u Rijadu | Video: Ante Goreta

Primio je nekoliko "bombi" od Engleza, pokazao da još uvijek ima rupa u njegovoj igri, a uvijek će ih i biti baš kao i kod svakog drugog boksača, ali pitanje je finese. Još je više pokazao kako ni kondicijska sprema neće predstavljati problem, a jedini "feler" koji je bio poprilično vidljiv jest taj da Hrgović ima problema s arkadama, očito koža ne zarasta dovoljno brzo ili je jednostavno sklona pucanju jer su opet bile otvorene.

Krv se slijeva u oko, koncentracija se remeti, boksač više razmišlja tome što mu se događa na licu nego o meču, stvar je to koja će biti poprilično problematična, ali i izazov za Filipov tim. No, ništa nepremostivo. Jer toliko su toga poboljšali i s razlogom najavili novi pohod prema samom svjetskom vrhu. Ne, tu ne govorimo o nekom napadu na Oleksandra Usika (38, 24-0) koji je neprikosnoveni prvak i još će neko vrijeme biti, a pitanje je i hoće li ga itko uspjeti pobijediti prije nego ode u mirovinu. No, ostavimo Ukrajinca po strani i okrenimo se Hrgovićevim mogućnostima i događajima oko njega.

U deset rundi meča je Hrgović pogodio 228 udaraca od 510 bačenih, odnosno uspješan je bio s 44,7 posto udaraca. Bio je daleko aktivniji od protivnika, ali i pokazao brojke koje pokazuju da je iznimno napredovao, ali i da više ne pada kako meč odmiče jer je do desete runde držao identičan tempo. U svakoj rundi, osim prve gdje je pogodio 15, pogodio je po 20 udaraca. U 12 rundi meča protiv Zhileija Zhanga (42, 27-3-1) pogodio je 208 puta što je 20 manje nego u meču protiv Engleza, s tim da je protiv Kineza boksao dvije runde više. Tempo je nešto na čemu je poradio, a očito je da može i da je spreman za velike stvari.

I gledati prema koraku koji bi ga doveo među petoricu najboljih svjetskih boksača jer je ovom pobjedom na uglednom BoxRecu skočio sa 17. na 10. mjesto najboljih svjetskih teškaša. Vrlo je vjerojatno da će mu se ponuditi neki boksač koji se na toj ljestvici nalazi iza njega, ali možda bi i logično bilo da Englezi organiziraju meč koji se dugo zazivao. Već se više puta govorilo kako je vrijeme da Filip Hrgović boksa protiv Anthonyja Joshue (35, 28-4), a ako "AJ" ponovno neće biti uparen u neki svebritanski okršaj, ovo bi bilo idealno uparivanje i za njega.

Ne govorimo tu sad o stilu, kome tko bolje odgovara, već čisto iz aspekta najboljeg poslovnog rješenja za obojicu. Joshua bi dobio protivnika koji je isto izgubio od Duboisa kao i on, a pobjeda protiv Hrgovića opet bi ga smjestila među najboljih pet jer se sad nalazi na sedmom mjestu, a jednako bi vrijedna bila i Hrgoviću. Za Wembley taj meč baš i nije, pitanje je ima li marketinški smisla, ali za Rijad...