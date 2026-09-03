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Hrgović poslao poruku nakon osvajanja pojasa: Protiv svih izgleda. Dokazao sam da mogu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrgović poslao poruku nakon osvajanja pojasa: Protiv svih izgleda. Dokazao sam da mogu
Foto: Peter Cziborra
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Već neposredno nakon borbe Hrgović je govorio o tome koliko mu znači pobjeda nakon brojnih sumnji koje su ga pratile uoči meča, a nekoliko dana poslije sve je sažeo u snažnoj objavi

Admiral

Filip Hrgović (34 godine, 21-1) nekoliko dana nakon najveće pobjede u profesionalnoj karijeri još uvijek sabire dojmove. Hrvatski boksač osvojio je IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji nakon spektakularnog preokreta protiv Mosesa Itaume (21, 14-1) u rasprodanoj londonskoj O2 Areni, a sada se emotivnom porukom oglasio na društvenim mrežama.

Hrgović je uoči borbe bio veliki autsajder, dok je Itauma slovio kao jedan od najvećih talenata svjetskog boksa. Mladi Britanac sjajno je otvorio meč i stvarao Hrgoviću velike probleme, ali hrvatski teškaš izdržao je njegove najbolje trenutke i kako je borba odmicala potpuno preuzeo kontrolu. U devetoj rundi završio je iscrpljenog Itaumu i osvojio pojas o kojem je sanjao gotovo cijelu boksačku karijeru.

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Već neposredno nakon borbe Hrgović je govorio o tome koliko mu znači pobjeda nakon brojnih sumnji koje su ga pratile uoči meča, a nekoliko dana poslije sve je sažeo u snažnoj objavi.

"Protiv svih izgleda. Samo čovjek i njegova volja za preživljavanjem. Dokazao sam da su oni koji su vjerovali u mene bili u pravu, a oni koji su sumnjali u mene u krivu. I što je najvažnije, san koji sam čuvao 20 godina napokon je moj", poručio je Hrgović.

Do najvećeg trenutka karijere prošao je dug put. Od amaterskih dana, preko brončane olimpijske medalje osvojene u Rio de Janeiru 2016. godine, pa sve do profesionalnog boksa u kojem je godinama čekao priliku za napad na svjetski naslov. Unatoč velikom rivalstvu i žestokim riječima koje su obilježile najavu borbe, Hrgović nakon pobjede nije zaboravio ni Itaumu.

"Želim čestitati svom protivniku Mosesu Itaumi na nevjerojatnoj borbi. Budućnost je pred tobom", napisao je hrvatski prvak.

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