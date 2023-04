Hrgović se vratio u Zagreb i još jednom izazvao Joshuu: Ja bih ga u ovakvoj formi nokautirao

Da sam normalan, već bih poludio. Dobro je što nisam normalan. Ne mogu poludjeti, mogu samo pobijesniti. Za borca je to najgore, pogotovo onoga koji je u najboljim godinama, rekao je Filip Hrgović (30) za RTL na zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman nakon povratka iz Londona.

Tamo je hrvatski boksač gledao borbu bivšeg prvaka Anthonyja Joshue protiv Jermainea Franklina. Zapravo, nije samo gledao Ne, Filip je tamo imao puno veću ulogu. Traži novu borbu i velikog protivnika. Ambicije su, s punim pravom, narasle.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Hrgović ima profesionalni omjer od 15 pobjeda i nula poraza, a 12 je puta pobijedio protivnika nokautom. Hrgović je pobjedom protiv Kineza Zhileija Zhanga postao obavezni izazivač za IBF-ov pojas, koji je u vlasništvu Ukrajinca Oleksandra Usika. Međutim, Usik je razmišljao samo o Tysonu Furyju.

- Čekamo da se raspetlja hobotnica oko meča s Usikom i Furyjem. Ne znamo hoće li se on uopće održati - priznao je Filip za RTL i rekao koje su mu preostale opcije.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

'Bilo bi jednostavno dogovoriti borbu s Joshuom'

- Ako se ne održi, Usik ima obaveznog izazivača po WBA verziji, a to je Daniel Dubois. Neće li se on moći boriti, ja sam sljedeći. A ne dogodi li se taj scenarij, ići ćemo na privremenu IBF titulu, gdje je Joshua također pri vrhu. Imamo istog promotora i taj bi meč bilo jako jednostavno dogovoriti. Wilder je visoko, kao što je bio i Ruiz, no s njim su pregovori propali. Tu su i Frank Sanchez, Martin Bakole…

Zaista je Filip u nezahvalnoj situaciji. 'Izvan pogona' je od kolovoza prošle godine, kad je jednoglasnom odlukom pobijedio Zhanga. Borba se održala u Džedi i bila je 'undercard' za glavni događaj Joshue i Usika. Tad je Hrgović promatrao dvojicu boksača sa samog svjetskog vrha i gorio od želje da se i on uskoro nađe s druge strane ringa protiv jednog od njih.

Foto: Privatni album

Međutim, ostao je 'kratkih rukava'. Naime, IBF je 9. siječnja sredio prioritete. Odlučili su da će Usik prvo obraniti WBA pojas, a tu je obavezni izazivač Daniel Dubois. Tu je najviše izgubio upravo Filip.

Hrgović ne može više čekati

S obzirom na to da će borba između Furyja i Usika, po svemu sudećem, propasti, Ukrajinac će se boriti protiv Duboisa, a protivnik bi se kroz 180 dana borio protiv Hrgovića.

To je, međutim, predugo čekanje. 'Hrga' mora čim prije ući u ring, toga je i sam svjestan, zato je ponovno 'bacio rukavicu' Anthonyju Joshui.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- On i Franklin su u 12 rundi zajedno bacili 800 udaraca. Ja sam u svojem prošlom meču imao više od 700, i to u svojoj lošoj izvedbi. Ako se ne probudi i ne vrati na stare staze, mislim da bi ga svi borci iz top deset pobijedili - rekao je i dodao bi ga nokautirao.

l

- Nije bio na očekivanoj razini. Komentari o njegovoj izvedbi su dosta negativni. Volio bih se boriti s njim. Mislim da bih ga, ako dođe u ovakvoj formi, nokautirao.

Najčitaniji članci