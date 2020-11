Hrgović skočio za deset mjesta

Samo su dvojica boraca ispred njega s manje borbi, baš ona dvojica koju sve žešće proziva da se nađu u ringu: Joe Joyce i Tony Yoka. Valjda će doći vrijeme da i tom Franzucu naplati dugove...

<p>Ažurni Boxrec odmah je nakon noćašnje priredbe u Hollywoodu osvježio rang listu najboljih boksača svijeta.</p><p>Kako je <strong>Filip Hrgović</strong> jedan od dvojice top teškaša koji je izišao u ring ovaj vikend (Luis Ortiz pobijedio je Amerikanca Floresa), naravno da je skočio na toj ljestvici, i to za deset mjesta. Tako je Hrga sad 24. teškaš svijeta.</p><p>Što to znači? Ništa konkretno jer važnije su službene liste izazivača, koje ima svaka federacija. I na kojima Filip dobro stoji: po IBF-u je šesti izazivač Anthonyja Joshue (ispred su Pulev, Martin, Usik, Hunter i Ruiz), po WBC-u je deveti, a po WBO-u 15. izazivač Furyja, odnosno Joshue.</p><p>Boxrecova, pak, rang lista teškaša otkriva da je Hrgović preskočio Nigerijca Ajagbu, šampiononova bratića Hughieja Furyja, Rusa Kuzmina, Francuza Takama, Amerikanca Franklina, Nijemca Kabayela... Sve borce koji se, poput Filipa, gurkaju tu negdje, rang ispod najboljih teškaša današnjice, i pecaju svoju šansu.</p><p>Od boraca koji su mladi od Hrge (28), ispred njega su samo 21. Britanac Daniel Dubois (23) i 23. Rus Murat Gasjev (27).</p><p>A od onih s manje borbi od 12., koliko ih je iza Hrgovića, bolje su rangirani samo 16. Britanac Joe Joyce (11-0-0) i 18. Francuz Tony Yoka (8-0-0). Baš dvoja koji, pogotovo 35-godišnjeg Joycea, Filip stalno proziva i priželjkuje borbu s njim.</p><p>Ali, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti i okršaj s Yokom. Sjećate se, to je onaj Francuz koji je pobjedom u polufinalu u Riju oteo Hrgoviću san o olimpijskom zlatu, ali svladao je Filipa i u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2015.</p><p>Vršnjaci su, u isto su vrijeme zagazili i u profesionalne vode i baš bi bilo lijepo vidjeti ih opet u ringu, ovaj put bez kaciga. Možda uskoro, u meču za titulu...</p><h2>Rang lista teškaša</h2>