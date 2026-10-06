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SVJETSKI PRVAK JE DOMA

HRGA BRANI TITULU KOD KUĆE! Stigao kod Plenkija, čeka ga odlikovanje, ali i velika vijest

Piše Jakov Drobnjak,
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HRGA BRANI TITULU KOD KUĆE! Stigao kod Plenkija, čeka ga odlikovanje, ali i velika vijest
Foto: Vlada RH
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Hrgović kod Plenkovića: nakon svjetske krune stiže i Milanović, a u igri je i veliki meč u Hrvatskoj

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Svjetski teškaški prvak po IBF verziji, Filip Hrgović, bio je na prijemu kod premijera Andreja Plenkovića. Razgovarali su o budućnosti hrvatskog sporta, a hrvatskog boskača uskoro očekuje i prijem kod predsjednika Zorana Milanovića. Podsjetimo, Hrgović je krajem kolovoza postao svjetski prvak nakon što je pobijedio Britanca Mosesa Itaumu.

 Bilo je pravo zadovoljstvo posjetiti Ured premijera, podijeliti sportske dojmove i razgovarati o budućnosti sporta. Hvala na ugodnom susretu - poručio je Hrgović.

- Zadovoljstvo nam je u Vladi primiti Filipa Hrgovića, prvog hrvatskog boksača s titulom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Ponosni smo na njegove iznimne uspjehe, kojima na najbolji način promovira Hrvatsku diljem svijeta. Razgovarali smo i o mogućnosti organizacije Filipovog boksačkog meča u Hrvatskoj tijekom iduće godine - objavio je premijer Plenković.

Predsjednik Milanović će hrvatskom boksaču uručiti Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, jedno od najviših državnih odlikovanja, koje se dodjeljuje za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu.

Uz to, stigla je i još jedna jako dobra vijest za Hrgovića. Njegov promotor, Frank Warren, za Playbook Boxing rekao je kako je Hrgović zaslužio borbu u Hrvatskoj.

- Njegova nagrada za osvajanje titule i za pobjedu protiv Itaume bit će borba u Hrvatskoj. To je njegova želja. Sanchez će biti protivnik jer je dopustio da se Itauma i Hrgović bore za titulu iako je on bio prvi na redu. Radimo na tom velikom meču za početak iduće godine - rekao je Warren.

U igri su Arena Zagreb, ranije je sam boksač spominjao Maksimir i Poljud, koji su ipak puno zahtjevniji za organizaciju, a neki spominju i pulsku Arenu i novi stadion u Kranjčevićevoj. Točan datum i mjesto još nisu određeni.

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