PUN SAMOPOUZDANJA

Hrgović želi u ring s ogromnim talentom: 'Da vidimo je li on novi Tyson ili sam ja Foreman!'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Ed Sykes/REUTERS

On je mladi budući superstar, a ja sam najtvrđi j***ni borac u diviziji. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti, rekao je Hrgović o engleskom boksaču Mosesu Itaumi

Filip Hrgović ostvario je 19 pobjedu u karijeri nakon što je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Davida Adeleyea u spektaklu u Rijadu. Bio je Hrgović jako uzdrman u osmoj rundi, ali se izvukao i zasluženo slavio jer je bio bolji veći dio meča. Nakon pobjede postavilo se pitanje tko bi mu mogao biti sljedeći suparnik, a izronilo je ime nove mlade nade svjetskog boksa, Engleza Mosesa Itaume (20), koji je u glavnoj borbi večeri u Rijadu izdominirao Dilliana Whytea. "El animal" je nakon pobjede prokomentirao engleskog boksača.

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS

- Naravno da bih volio taj meč. On je mladi budući superstar, a ja sam najtvrđi j***ni borac u diviziji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti - rekao je Hrgović.

Mladi Englez je u naletu i trenutačno je na omjeru 13-0 i predviđa mu se velika karijera u svijetu boksa. Dok ga neki već žele vidjeti u ringu s Usikom, legendarni britanski boksač Amir Khan smatra da je Hrgović najbolja opcija za Itauma.

EWC25 Fight Week - Dillian Whyte v Moses Itauma
Foto: Hamad I Mohammed

- "Hrgović je ostvario dobru pobjedu. Bila je to dobra borba i dodatni korak unaprijed za Itauma. Razlog što ovo govorim je činjenica da želim da mu se karijera polako gradi. Vjerujem da je Hrgović fantastična borba za Itauma. Obojica su ostvarili dobre pobjede. Mogu otići kući, uzeti malo slobodnog vremena i onda prihvatiti veliku borbu. Ako lova bude prava, Hrgović će 100 posto pristati - rekao je Britanac te komentirao i Hrgovića:

- On još uvijek pokazuje neke znakove sporosti, ali imao je dosta ratova. To treba znati. Najdraže bi mi bilo da prihvati tu borbu jer ako pobijedi Itauma, ponovo će biti na vrhu, a ako izgubi ljudi će govoriti da je poražen nakon dobre predstave i poraz od najvećeg talenta ne bi mu srozao ugled. Nema što izgubiti.

REAKCIJE IZ RIJADA Hrgović: 'Kažu da je posjekotina gadna, nisam gledao. Ne znam koji k***c se dogodio u 8. rundi'
Hrgović: 'Kažu da je posjekotina gadna, nisam gledao. Ne znam koji k***c se dogodio u 8. rundi'
BIO JE BOLESTAN Hrgovićev protivnik već našao izgovor za poraz: 'Uoči borbe morao sam uzimati antibiotike'
Hrgovićev protivnik već našao izgovor za poraz: 'Uoči borbe morao sam uzimati antibiotike'

I Itauma je dobio pitanje nakon svoje borbe protiv koga bi se htio boriti, a on je naveo Hrgovića, Usika, Parkera i Kabayela, a dodao je kako njegov tim za sada želi da se bori protiv Jermainea Franklina. Za sada ništa nije službeno, ali u zraku je još jedan boksački spektakl koji bi se mogao dogoditi.
 

