BIO JE BOLESTAN

Hrgovićev protivnik već našao izgovor za poraz: 'Uoči borbe morao sam uzimati antibiotike'

Piše Domagoj Vugrinović,
Nanio sam mu posjekotinu i stalno sam tražio taj udarac. Stalno, tako da mi je to omogućilo da stalno bacam lijevi kroše, ispričao je nakon meča David Adeleye

Filip Hrgović došao je do 19. profesionalne pobjede nakon što je u deset rundi jednoglasno svladao Davida Adeleyea. Time je obranio WBO International pojas u teškoj kategoriji i zabilježio drugu ovosezonsku pobjedu, nakon što je u travnju sudačkom odlukom bio bolji od još jednog Britanca, Joea Joycea.

David Adeleye, iako razočaran porazom, pokazao je borbenost i odmah najavio povratak u ring. Posebno se osvrnuo na posjekotinu koju je zadobio Hrgović, nazivajući je istodobno "blagoslovom i prokletstvom". Objasnio je da ga je upravo ta ozljeda navela da se usredotoči gotovo isključivo na lijevi kroše, zapostavljajući ostale udarce.

- Nanio sam mu posjekotinu i stalno sam tražio taj udarac. Stalno, tako da mi je to omogućilo da stalno bacam lijevi kroše. Toliko sam ljudi srušio desnicom. Znaš, nokautirao sam puno ljudi desnicom, tako da sam zapravo trebao to pripremati - rekao je samokritično za IFL TV.

Najdramatičniji trenutak dogodio se u osmoj rundi, koju mnogi smatraju jednom od najuzbudljivijih u novijoj povijesti teške kategorije. Adeleye je prvo uzdrmao Hrgovića, no zatim se sam našao na podu.

- Udario sam ga i sljedeće što znam, osjetio sam kao da me udarac pogodio u potiljak.

Ni Hrgović nije skrivao iznenađenje nakon meča. Novinarima je kratko rekao: "Ne znam koji k***c se dogodio." Adeleye pak žali što nije iskoristio priliku kad mu se ukazala.

- Ljut sam na sebe. O da, mislim da sam bacio kroše, a trebao sam baciti direkt - priznao je.

Otkrio je i da se tijekom priprema borio sa zdravstvenim problemima.

- Početkom tjedna bio sam bolestan, bio sam u bolnici. Stavili su me na antibiotike, ali sam počeo teško disati na traci za trčanje - rekao je Adeleye i dodao da nikada nije razmišljao o otkazivanju dvoboja.

Iako je izgubio, uvjeren je da pripada eliti teške kategorije.

- Naučio sam više iz te jedne borbe nego iz svojih ostalih 15 borbi. Vidjet ćete upornog Davida Adeleyea u budućnosti - poručio je.

