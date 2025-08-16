Hrgović: 'Kažu da je posjekotina gadna, nisam gledao. Ne znam koji k***c se dogodio u 8. rundi'

Osjećam se dobro, sretan sam zbog pobjede. Što se oka tiče, nisam još vidio posjekotinu, kako to izgleda? Čuo sam da je gadno, rekao je Filip Hrgović (33) nakon pobjede nad Davidom Adeleyeom, svoje 19. u 20. profesionalnom meču.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Filip Hrgović u Rijadu | Video: Ante Goreta

Adeleye mu je otvorio kapak iznad desnog oka tvrdim direktom već u drugoj rundi i praktički cijeli meč boksao je s poteškoćom.

- Od druge runde borio sam se s tom posjekotinom. Na početku mi se krv slijevala u oko, ali Abel (Sanchez) je uspio zaustaviti krvarenje i nisam osjetio poteškoće kasnije. Bojao sam se da će sudac zaustaviti borbu i na taj način mi je smetalo, ali uglavnom je bilo okej - dodao je najbolji hrvatski boksač.

Osma runda meča bila je jedna od najboljih ove godine. Hrgović je poslao Adeleyea u nokdaun da bi potom primio kontru pa kanonadu čistih krošea u glavu poslije kojih je čudesno ostao stajati na nogama.

- Da, poslao sam ga u nokdaun, ali nemam pojma koji k***c se onda dogodio. Trebao sam ga završiti, a onda me pogodio s dva dobra udarca. Bila je to pogreška, trebao sam ga završiti, ali sretan sam jer sam izgurao do kraja s ovom posjekotinom i mislim da sam uzeo sve runde. On je pružio dobar meč i otpor. Pričao sam kako ga želim brzo završiti, ali odradio je dobar meč.

Koliko je čvrst Adeleye?

- Dobar je udarač, posjeduje jaku udaračku moć. Mislim da me pogodio boljim udarcima nego Dubois, Zhang i bilo tko drugi. Brz je, snažno udara i bio je to dobar meč.