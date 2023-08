Hrgović: Želim meč s Joshuom više nego išta, a ne vjerujem u borbu za titulu dok ne potpišem

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (31) vratio se u Zagreb nakon velike pobjede u londonskoj O2 Areni protiv Australca Demseyja McKeana. 'El Animal' tako je upisao 16. pobjedu u karijeri u isto toliko borbi, a pobjedom protiv Australca potvrdio je status obaveznog izazivača za IBF-ov pojas.

Ipak, Hrgović je u gostovanju za RTL televiziju otkrio da više ne vjeruje u obećanja kako je idući na redu za napad na titulu.

- U boksu ništa nije sigurno, ali po svim pravilima, ja bih trebao biti sljedeći na redu. IBF je već poslao službeno pismo gdje je već naručena borba u kojoj bi se trebao obračunati kao pobjednik meča protiv McKeana protiv pobjednika između Usyka i Duboisa. To je već naručeno, ali u boksu ništa nije sigurno. U zraku je ta velika borba između Furyja i Usyka koja donosi stotine milijuna. Bit će svega. Odradili smo borbu u ringu, a sada ćemo se boriti pravnim sredstvima izvan ringa da osiguramo tu priliku koju sam vjerujem zaslužio - rekao je Hrgović u studiju RTL-a.

Tvrdi da još nije bilo velike fešte, dapače, uskoro se vraća u trening kamp unatoč slomljenom nosu.

- Nije bilo nikakve posebne fešte, još je sve friško. Bit će fešte, ali slegli su se dojmovi i zadovoljan sam 16. pobjedom. Nos je dobro, dosta dobro je sve to prošlo. Treba mi par tjedana odmora i bit ću spreman za novi kamp. Sada je sve stvar boksačke politike, a što se mene tiče, a ja sam spreman.

Hrga je obavezan izazivač

Pobjeda protiv McKeana etablirala je Hrgovića kao izazivačem za pojas prvaka.

- Ova pobjeda donijela je puno za moju karijeru. Učvrstio sam tu poziciju obveznog izazivača i po svemu sudeći, sljedeća borba trebala bi biti za svjetsku titulu. Nakon dugih 17 godina u boksu, jako sam blizu ostvarenju svog sna.

Oleksandar Usik branit će 26. kolovoza tri pojasa svjetskog prvaka protiv Daniela Duboisa, a Ukrajincu cilj ostaje - Tyson Fury. Njihov bi meč za ujedinjene pojaseva svakako bio najveća atrakcija u svijetu boksa.

Međutim, Fury je neozbiljan, dogovorio je egzibicijski meč s bivšim UFC prvakom Francisom Ngannouom, a Usik neće moći zauvijek odgađati Hrgovića, koji je svjestan da ne ovisi sve o njemu.

- Ako borba za titulu bude sljedeća, sumnjam da će se to sve dogovoriti do kraja ove godine, možda početkom iduće godine. Ako to sve propadne, uz neku opciju da će se dogoditi meč za ujedinjenje titula, meni bi ponudili ‘step aside deal‘, odnosno novac da pričekam svoju priliku. Onda bih se svakako htio boriti još jednom do kraja ove godine - rekao je Hrga.

Više ne vjeruje na riječ

Iako je britanski promotor Eddie Hearn izjavio kako će Filip napasti titulu u sljedećem meču, 'El Animal' više nema povjerenja u takva obećanja...

- Ne vjerujem više nikome što govori, sve dok ne potpišem ugovor za borbu. Već godinama traju ta obećanja i samo se nabrijem na neke informacije što mi prenesu, a onda se moram spuštati. Zadnjih nekoliko godina konstantno me pale i gase, ali mislim da će se sve iskristalizirati kroz narednih mjesec dana i znati ću na čemu sam.

Hrgović je bio spreman 'uskočiti u ring' protiv Anthonyja Joshue, koji se također borio u O2 Areni u Londonu kada i hrvatski boksač. Britanac je ostao bez protivnika tjedan dana brije borbe nakon što je Dillian Whyte pao na dopinškom testu, ali ipak je Robert Helenius bio protivnik Joshui.

Hrvatski boksač kaže da mu je Joshua najpoželjniji protivnik.

- Ja bih htio meč protiv njega više nego išta. Mi se nudimo već godinama kao protivnici za Joshuu, ali ne vjerujem previše u taj scenarij. Joshua će se vjerojatno boriti s Wilderom i to je također ogromna borba koja donosi stotine milijuna. Ne vjerujem da ću biti te sreće da uskočim kao protivnik za Joshuu - rekao je Joshua za kraj RTL-u.