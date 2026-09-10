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Hrgovićev menadžer otkrio plan: 'Filip bi sljedeću borbu mogao imati u Hrvatskoj'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrgovićev menadžer otkrio plan: 'Filip bi sljedeću borbu mogao imati u Hrvatskoj'
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION
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Ako pažljivo pogledate borbu, vidjet ćete da je Filip u sedmoj rundi pokazao veliku boksačku inteligenciju. Shvatio je da je Itauma načet, počeo ga je napadati u tijelo i vidjelo se da reagira na bol, rekao je Connolly

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Filip Hrgović (34 godine, 21-1) osvojio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u nakon što je tehničkim nokautom u devetoj rundi svladao Mosesa Itaumu (21, 14-1), a analize velikog preokreta ne prestaju. O borbi je sada detaljno govorio i Hrgovićev menadžer Keith Connolly. Hrgović je nakon osam rundi gubio na bodove, a Britanac je dugo izgledao kao sigurni pobjednik. Connolly priznaje da je Itauma dominirao gotovo cijelim prvim dijelom meča.

- Itauma je dobio praktički svaku minutu svake runde. Izgledao je senzacionalno. Čak mi je Filip rekao: "Nikada se nisam borio protiv nekoga takvog. Njegovi udarci bili su toliko brzi da ih nisam mogao ni vidjeti" - ispričao je Connolly u razgovoru s Arielom Helwanijem.

Boxing - The O2 Arena
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Prema njegovu mišljenju, Itauma je napravio ključnu pogrešku kada je umjesto sigurne kontrole meča krenuo tražiti nokaut.

- Da je u drugoj polovici borbe samo mirno kontrolirao situaciju, lako bi pobijedio na bodove. Ali ponašao se kao pravi prvak i krenuo završiti Filipa. Pogrešno je procijenio trenutak i to mu se obilo o glavu - rekao je Hrgovićev menadžer.

Connolly smatra da bi većina teškaša teško izdržala ono što je Hrgović prošao tijekom prvih šest rundi.

- Većina teškaša bila bi nokautirana. Možda bi Usik mogao izdržati toliko udaraca, ali Filip je primao udarce kao da ga je netko 50 puta pogodio bejzbolskom palicom po glavi i ipak je ostao u borbi - slikovito je opisao.

Ključnim trenutkom smatra sedmu rundu, kada je Hrgović prepoznao da se Itauma počinje trošiti.

- Ako pažljivo pogledate borbu, vidjet ćete da je Filip u sedmoj rundi pokazao veliku boksačku inteligenciju. Shvatio je da je Itauma načet, počeo ga je napadati u tijelo i vidjelo se da reagira na bol. U osmoj je dodatno podigao tempo, uzdrmao ga krajem runde, a u devetoj izašao i završio posao - rekao je Connolly.

Naglasio je da Hrgoviću upravo zbog toga pripadaju velike zasluge.

- Iako je i sam bio iscrpljen, bio je dovoljno svjestan da prepozna trenutak u kojem se Itauma umorio. Shvatio je: "Sada je vrijeme da krenem." I krenuo je. I završio ga je.

Connolly se osvrnuo i na kritike prema Itauminu timu, odnosno tvrdnje da je mladi Britanac prerano dobio borbu za svjetski naslov.

- Lako je sada biti general poslije bitke. Gdje su svi ti ljudi bili prije borbe? Svi su govorili da će Itauma uništiti mog borca. Bio je favorit 9:1. Ne želim sada slušati izgovore ljudi koji prije meča nisu govorili da je prerano za njega - rekao je.

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Hrgović se nakon pobjede odmah okrenuo budućnosti. Želi ujediniti svjetske pojaseve i otvoreno je spominjao revanš protiv WBO-ova prvaka Daniela Duboisa (29, 23-3), koji mu je nanio jedini profesionalni poraz, kao i borbu protiv WBC-ova prvaka Agita Kabayela (33, 27-0). Ipak, IBF ima svoje planove. Obavezni izazivač Frank Sanchez (34, 26-1) trebao bi dobiti priliku protiv Hrgovića, a Connolly upravo tu borbu vidi kao jednu od dvije najrealnije opcije.

- Imamo obaveznog izazivača Sancheza i tu borbu moramo odraditi. Mogu zamisliti da Filip sljedeći meč odradi protiv Sancheza u Hrvatskoj u prvom kvartalu sljedeće godine ili eventualno protiv pobjednika borbe Wardley - Dubois. Moramo vidjeti što će se dogoditi 17. listopada. Mislim da su to dvije najizglednije opcije - rekao je Connolly.

Menadžer smatra i da je Hrgović pobjedom protiv Itaume napravio veliki korak kada je riječ o popularnosti i tržišnoj vrijednosti.

- Nije me briga što dolazi iz male zemlje. Svaka njegova borba pretvori se u krvoproliće. Prošlog tjedna izgledao je kao hrvatski Rocky. Pokazao je osobnost i mislim da je jako zanimljiv publici - zaključio je Connolly.

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