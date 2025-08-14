Obavijesti

Sport

Komentari 1
PUCA OD SAMOPOUZDANJA

Hrgovićev protivnik: 'Kad njega prebijem, idem ka samom vrhu'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Hrgovićev protivnik: 'Kad njega prebijem, idem ka samom vrhu'
Foto: Ed Sykes/REUTERS

David Adeleye u karijeri samo jednom je poražen i to od Fabija Wardleyja baš u Rijadu. Na istom mjesto ove subote borit će se protiv Hrgovića

Britanski boksač David Adeleye u subotu će u Rijadu, Saudijska Arabija, ući u ring protiv hrvatskog teškaša Filipa Hrgovića u najvećem i najopasnijem meču svoje karijere. Prošli put u Saudijskoj Arabiji borio se protiv Fabija Wardleyja, koji ga je zaustavio u sedmoj rundi. Taj je poraz naveo Adeleyea da angažira Adama Bootha kao novog trenera te da pokuša karijeru vratiti na pobjednički put. Pobjedama nad Solomonem Dacresom i Jeamiejem Tshikevom osvojio je prvo naslov engleskog, a potom i britanskog prvaka u teškoj kategoriji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' 00:56
Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Wardley je u lipnju ostvario najveću pobjedu kada je nokautirao Australca Justisa Hunija. Adeleye, međutim, vjeruje da je pod Boothovim vodstvom dovoljno napredovao da pobijedi najboljeg hrvatskog teškaša, a zatim dobije priliku osvetiti jedini poraz.

'EL ANIMAL' Hrgović: Imao sam težak kamp, nisam podcijenio protivnika
Hrgović: Imao sam težak kamp, nisam podcijenio protivnika

- Doći će taj meč - rekao je za BoxingScene i dodao:

- Kako ide karijere, sigurno će doći prije ili kasnije. Taj je meč bio anomalija. Govorit ću to uvijek. Kad bi Wardley i ja boksali deset puta, ja bih dobio devet. Jedini put kad bi on pobijedio je onaj kad smo se zaista borili. Nedostatak treninga i mala doza samozadovoljstva, to je presudilo. Ali ne volim se previše vraćati na takve stvari. Život ide dalje. Kad riješim Hrgovića i krenem naprijed, a dođe revanš s Wardleyjem, vidjet ćete razliku u našim razinama.

David Adeleye v Jamie Tshikeva
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Na pitanje koliko često razmišlja o tom porazu, odgovorio je:

- Iskreno, ne previše. Toliko sam fokusiran na put da će ta borba doći kad bude trebala. Ako si u svojoj traci i vjeruješ svom autu, ne moraš se brinuti što radi auto pokraj tebe, zar ne? Ja i moj auto se ugodno vozimo 100 na sat ovom cestom, i tako mi je dobro.

NOVI DETALJI Roberto Soldić boksat će protiv 48-godišnjaka za WBC-ov pojas
Roberto Soldić boksat će protiv 48-godišnjaka za WBC-ov pojas

Dvoboj Hrgović – Adeleye dio je priredbe na kojoj će glavnu borbu večeri odraditi Moses Itauma protiv Dilliana Whytea. To što je Itauma, koji je također pod okriljem Franka Warrena i Queensberry Promotionsa, dobio mjesto glavnog meča večeri unatoč tome što Adeleye boksa svoju najvažniju borbu, pokazuje da je mladi Britanac prestigao Adeleyea u statusu.

- Kad pobijedim Hrgovića, bit ću u samom vrhu - poručuje Adeleye.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025