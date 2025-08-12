Obavijesti

Sport

NOVI DETALJI

Roberto Soldić boksat će protiv 48-godišnjaka za WBC-ov pojas

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Roberto Soldić boksat će protiv 48-godišnjaka za WBC-ov pojas
MMA borac Roberto Soldić potpisao ugovor za azijsku organizaciju ONE Championship | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Roberto Soldić ulazi u ring protiv legendarnog Tomasza Adameka! Bokserski spektakl organizira FAME MMA, a WBC pobjedniku dodjeljuje ekskluzivni 'Fight for peace' pojas

Roberto Soldić (30) vraća se u kavez, a borit će se protiv 48-godišnjeg Poljaka Tomasza Adameka, bivšeg svjetskog boksačkog prvaka u poluteškoj i kruzer kategoriji. Zanimljivo, Soldić, koji je inače član azijske One organizacije, nastupit će 6. rujna u boksačkoj borbi koja će trajati maksimalno osam rundi od tri minute.

Meč je sklopljen u organizaciji poljske Fame MMA promocije, a pobjednik će dobiti posebno priznanje. Naime, najuglednija svjetska boksačka organizacija, WBC (World Boxing Council), sankcionirat će borbu i nagradit pobjednika s posebnim pojasom.

Zagreb: Final Fight Championship, MMA borba, Roberto Soldi? - Ivica Truš?ek
Zagreb: Final Fight Championship, MMA borba, Roberto Soldi? - Ivica Truš?ek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Riječ je o WBC 'Fight for peace' pojasu kojeg ta organizacija koristi za posebne, velike borbe. Okršaj između Soldića i bivšeg WBC-ovog prvaka ima upravo taj status.

Adamek je naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji držao od 2005. do 2007. godine. Godine 2011. borio se za pojas u teškoj kategoriji, ali tada ga je pobijedio Vitalij Kličko. Posljednji put se u profesionalnom boksu Poljak borio 2018., a nokautirao ga je Amerikanac Jarrell Miller. Nakon toga je odradio tri ekshibicijska meča. 

Što se tiče Soldića, on se posljednji put borio u veljači ove godine kada je nokautirao Dagija Arslanalijeva. Iako je Hrvat član azijske ONE organizacije, protiv Adameka će nastupiti u poljskoj FAME MMA promociji.

Meč će se održati 6. rujna na FAME 27 priredbi u Gliwicama.

