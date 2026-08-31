Obavijesti

Sport

Komentari 23
OBJAVLJENE SUDAČKE KARTICE

Hrgoviću ne bi bilo spasa da je otišlo na odluku! Pogledajte kako su suci bodovali borbu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Hrgoviću ne bi bilo spasa da je otišlo na odluku! Pogledajte kako su suci bodovali borbu
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u ringu! Hrgović je bio na rubu poraza, ali je u 9. rundi šokirao Itaumu i postao IBF prvak. Evo kako su trojica sudaca bodovala borbu

Admiral

Nakon godina čekanja i brojnih uspona i padova, Filip Hrgović napokon je dočekao svoj trenutak. Hrvatski teškaš pobijedio je Mosesa Itaumu i postao novi IBF-ov svjetski prvak. Hrvatski boksač gubio je osam rundi, Britanac ga je pogađao iz svih mogućih oružja, ali Hrgović je izdržao. Nije više Itauma imao snage i "El Animal" ga je završio u devetoj rundi. 

POGLEDAJTE DVORANU FILIPA HRGOVIĆA:

Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije
44
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Objavljene su sudačke kartice koje točno pokazuju koliko je Hrgović gubio taj meč. Dvojica sudaca meč su bodovala čak 80-71 za Itaumu, dok je treći imao 79-72 za britanskog boksača. Dakle jasno je. Hrgović bi borbu izgubio čisto da nije došlo do prekida. Kartice je objavio britanski novinar specijaliziran za boks, Tris Dixon.

Statistika dodatno potvrđuje dominaciju Itaume u dotadašnjem dijelu borbe. Prema CompuBoxu, Britanac je pogodio čak 146 udaraca, dok je Hrgović bio precizan 61 put. Itauma je tako nakon osam rundi imao čak 85 pogođenih udaraca više.

U profesionalnom boksu koristi se tzv. sustav 10 bodova. Svaku rundu zasebno ocjenjuju trojica sudaca, a boksač koji je dobio rundu najčešće osvaja 10 bodova, dok drugome pripada devet. Kod nokdauna ili velike dominacije razlika može biti 10-8, dok je 10-10 rijetka ocjena. Dva nokdauna u istoj rundi mogu donijeti i 10-7.

Pri donošenju odluke suci prvenstveno vrednuju četiri stvari – čiste i učinkovite udarce, učinkovitu agresivnost, kontrolu borbe i prostora u ringu te obranu. Sam pritisak prema naprijed ne znači automatski osvajanje runde; agresija mora biti konkretna i rezultirati kvalitetnim udarcima te kontrolom meča. Nakon posljednje runde bodovi se zbrajaju, a konačna odluka donosi se usporedbom triju sudačkih kartica. Ipak, to "El Animalu" nije trebalo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
UŽIVO Transferi: Prijelazni rok se bliži kraju! Hajduk je krenuo po igrača iz francuske 2. lige?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prijelazni rok se bliži kraju! Hajduk je krenuo po igrača iz francuske 2. lige?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'
FOTO: HRAM 'ZVIJERI'

ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'

Hrgovićeva tajna baza u Novom Jelkovcu izgleda kao svemirski brod: profesionalni ring, murali boksačkih ikona, motivacijske poruke i vjerski detalji
Nizozemska - Hrvatska 99-101: Naši kao Hrgović! Preokret u drametini za korak do SP-a...
KAKVA UTAKMICA

Nizozemska - Hrvatska 99-101: Naši kao Hrgović! Preokret u drametini za korak do SP-a...

Velika, teška i važna pobjeda Hrvatske protiv izuzetno raspoložene Nizozemske. Na kraju slavlje naših 101-99 nakon što su gubili gotovo cijeli susret. Ako Izrael dobije Latviju, Hrvatska je na Mundobasketu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026