Hrgoviću ne bi bilo spasa da je otišlo na odluku! Pogledajte kako su suci bodovali borbu

Nakon godina čekanja i brojnih uspona i padova, Filip Hrgović napokon je dočekao svoj trenutak. Hrvatski teškaš pobijedio je Mosesa Itaumu i postao novi IBF-ov svjetski prvak. Hrvatski boksač gubio je osam rundi, Britanac ga je pogađao iz svih mogućih oružja, ali Hrgović je izdržao. Nije više Itauma imao snage i "El Animal" ga je završio u devetoj rundi.

POGLEDAJTE DVORANU FILIPA HRGOVIĆA:

Objavljene su sudačke kartice koje točno pokazuju koliko je Hrgović gubio taj meč. Dvojica sudaca meč su bodovala čak 80-71 za Itaumu, dok je treći imao 79-72 za britanskog boksača. Dakle jasno je. Hrgović bi borbu izgubio čisto da nije došlo do prekida. Kartice je objavio britanski novinar specijaliziran za boks, Tris Dixon.

Statistika dodatno potvrđuje dominaciju Itaume u dotadašnjem dijelu borbe. Prema CompuBoxu, Britanac je pogodio čak 146 udaraca, dok je Hrgović bio precizan 61 put. Itauma je tako nakon osam rundi imao čak 85 pogođenih udaraca više.

The scorecards confirming Moses Itauma’s lead over Filip Hrgovic. He was up 80-71 twice and 79-72. #hrgovicitauma pic.twitter.com/zaWlxSsk0p — Tris Dixon (@TrisDixon) August 31, 2026

U profesionalnom boksu koristi se tzv. sustav 10 bodova. Svaku rundu zasebno ocjenjuju trojica sudaca, a boksač koji je dobio rundu najčešće osvaja 10 bodova, dok drugome pripada devet. Kod nokdauna ili velike dominacije razlika može biti 10-8, dok je 10-10 rijetka ocjena. Dva nokdauna u istoj rundi mogu donijeti i 10-7.

Pri donošenju odluke suci prvenstveno vrednuju četiri stvari – čiste i učinkovite udarce, učinkovitu agresivnost, kontrolu borbe i prostora u ringu te obranu. Sam pritisak prema naprijed ne znači automatski osvajanje runde; agresija mora biti konkretna i rezultirati kvalitetnim udarcima te kontrolom meča. Nakon posljednje runde bodovi se zbrajaju, a konačna odluka donosi se usporedbom triju sudačkih kartica. Ipak, to "El Animalu" nije trebalo!