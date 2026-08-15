Hribar oborio osobni rekord i izborio polufinale EP-a u Parizu

Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom od 21.62 sekundi.

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Aktualni europski prvak na ovoj dionici iz 25-metarskih bazena Hribar u kvalifikacijama je plivao 17 stotinki brže od svog dosadašnjeg najboljeg rezultata, a jedini bolji od njega bio je Ukrajinac Nikita Šeremet sa 21.56.

Ostala trojica hrvatskih predstavnika nisu prošla u polufinale, Luka Cvetko i Nikola Miljenić bili su vrlo blizu sa svojim najboljm ovosezonskim vremenima. Cvetko je sa 22.11 sekundi zauzeo 20. mjesto, dok je Miljenić sa 22.14 bio 21., a zadnji koji je prošao u polufinale Estonac Ralf Tribuntsov plivao je 22.07. Božo Puhalović je sa 22.71 završio na 50. mjestu.

Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Polufinale na 200 metara leptir kod plivačica izborila je Amina Kajtaz Pinjo, ona je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija sa 2:13.41 ćime je za 1.33 sekunde popravila svoj najbolji rezultat sezone. Najbrža u kvalifikacijama bila je Dankinja Helena Rosendahl Bach sa 2:08.42.

Luka Čarapović se unatoč novom hrvatskom rekordu nije uspio plasirati u polufinale na 100 metara leđno. On je u kvalifikacijama zauzeo 26. mjesto s vremenom 54.44 sekundi što je za 30 stotinki brže od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda, ali za polufinale je trebalo plivati najmanje 54.04 koliko je ostvario Rumunj Denis-Laurean Popescu koji je prošao kao zadnji, 16. Najbrži u kvalifikacijama bio je Grk Apostolos Christou sa 52.73.

U kvalifikacijama na 50 metara prsno za plivačice nastupila je hrvatska rekorderka Meri Mataja, ali je s vremenom 32.19 završila na 35. mjestu. Mataja je bila čak 76 stotinki sporija od svog najboljeg rezultata sezone, odnosno 1.32 sekunde od osobnog rekorda. Za polufinale je trebalo plivati najmanje 30.98 što je rezultat Aline Zmuške, dok je najbrža u kvalifikacijama bila Talijanka Benedetta Pilato sa 29.86.