Hrvat boksao meč za titulu, iz prvog reda gledao ga i čečenski diktator Ramzan Kadirov

Hrvatski boksač Agron Smakići (21-3) nastupio je sinoć u Groznom, glavnom gradu Čečenije, gdje je odmjerio snage s Artemom Suslenkovom (13-0) u borbi za interkontinentalni WBA pojas u teškoj kategoriji.

Smakići je u prvih pet rundi pokazao kvalitetu i bio bolji protivnik, ali je u šestoj rundi zbog ozljede oka morao prekinuti meč. Zbog ogrebotine u unutrašnjosti desnog oka izgubio je vid na to oko, a nakon nekoliko udaraca glavom od protivnika i zbog puknute lijeve arkade više nije mogao jasno vidjeti ni na lijevo oko.

Rus Suslenkov, koji je prije borbe zauzimao 69. mjesto na svjetskoj ljestvici teškaša prema BoxRecu, ostao je neporažen i stigao do svoje trinaeste profesionalne pobjede, dok je Smakići upisao treći poraz u karijeri.

U publici je, među ostalima, bio i Artur Beterbijev, bivši apsolutni svjetski prvak u poluteškoj kategoriji. Titulu je izgubio ove godine kada ga je svladao Dmitrij Bivol, koji je borbu pratio iz prvog reda u društvu Ramzana Kadirova, čečenskog diktatora.

Smakići je bio blizu svjetskom boksačkom vrhu prije dvije godine kada se borio s Agitom Kabayelom, kojeg je u drugoj rundi poslao u nokdaun. Ipak, Nijemac se uspio oporaviti i pobijediti prekidom u trećoj rundi. Nakon toga Kabayel je svladao najveća imena boksa poput Arslanbeka Makhmudova, Franka Sancheza i Zhileija Zhanga.

Osim boksačke karijere, Smakići paralelno gradi i MMA karijeru. Do sada je odradio četiri borbe i ostvario omjer 3-1.