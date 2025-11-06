Hrvat iz Lincolna prijeti Rijeci! 'Možemo ih iznenaditi, umjetna trava nam je velika prednost'

Klub od dva milijuna eura protiv kluba od 37 milijuna eura. Najkraće tako možemo najaviti utakmicu 3. kola Konferencijske lige između Lincoln Red Impsa iz Gibraltara protiv Rijeke. Ogromna razlika u cijeni, a razlika u kvaliteti također bi trebala biti osjetna.

Izabranici Victora Sancheza otputovali su na Gibraltar gdje će igrati na Europa Point stadionu koji prima 5.000 navijača, a travnjak je to na kojem se igraju sve utakmice gibraltarske lige pa ga Red Impsi jako dobro poznaju, a posebnost je umjetna trava od čega najviše "strahuje" Španjolac na klupi hrvatskog predstavnika.

- U ovakvim okolnostima, na umjetnoj travi, razlike u kvaliteti često se smanjuju i sve se mora dokazati na terenu - rekao je trener.

Iako na papiru ne izgledaju previse opasno, Lincoln je u posljednjoj utakmici u Europi na domaćem terenu s 2-1 (1-0) slavio protiv poljskog Lecha. Za pobjednički gol u 88. minuti asistirao je Hrvat u njihovom dresu, krilni napadač Toni Kolega (27) koji je stigao tamo u kolovozu ove godine.

- Igramo na umjetnoj travi pa je to nama prednost. Treba neko vrijeme za prilagodbu, drugačija je podloga. Ako budemo pravi, vjerujem da možemo parirati Rijeci. Naravno da me trener pitao za mišljenje o Rijeci, gledali smo ih i analizirali. Znam ih iz lige prošle sezone, radi se o odličnim igračima koji su dugo zajedno. Čeka nas teška utakmica - objasnio je Kolega koji je igrao za Šibenik prošle sezone

U prvenstvu imaju sedam pobjeda u sedam utakmica, ali nisu vodeći jer su neki od njihovih konkurenata odigrali i 10 utakmica. Zbog Europe su Impsi neke utakmice odgodili, ali straha za naslov - nema.

- Nisam znao za njihovu ligu, ali kad sam vidio da igraju Konferencijsku ligu to me privuklo jer sam dosad igrao samo kvalifikacije. Što se tiče lige, prevelika je razlika između nas i ostalih, to je teško uopće usporediti. Mogli bi igrati sigurno sa donjim domom HNL-a, ta je neka razina - objasnio je Kolega pa zaključio:

- Oni su favoriti, bod je za nas svakako pozitivan rezultat. Ali, kod kuće možemo iznenaditi svakoga. Pobjeda protiv Lecha nas je najviše digla, vidjeli smo da možemo s velikim ekipama.