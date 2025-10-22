Obavijesti

ČESTITAO KOLEGI

Hrvat prvi put sudio Ligu prvaka nakon 10 godina, javio se i bivši mu šef Bruno Marić: 'Ponosan'

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prema mišljenju Uefe, Pajač je trenutačno najbolji hrvatski sudac. Ipak, nije sudio nijednu utakmicu HNL-a od trećeg kola i dvoboja Varaždina i Osijeka

Hrvatski suci nakon deset godina vratili su se na najveću moguću scenu - Ligu prvaka. Susret trećeg kola između Athletic Bilbaa i Qarabaga sudio je Igor Pajač, kojem su na terenu pomagali Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, dok je četvrti sudac bio Zdenko Lovrić. U VAR sobi bio je već spomenuti Ivan Bebek, a njegov pomoćnik Fedayi San iz Švicarske, jedini član postave koji nije Hrvat.

Bebek je bio posljednji hrvatski sudac koji je dijelio pravdu u elitnom natjecanju, i to 2015. godine u utakmici Reala i Šahtara, kada je pogrešno dosudio kazneni udarac za Madriđane zbog "igranja rukom" koji nije skrivio Dario Srna.

Bivši šef sudačke komisije Bruno Marić izrazio je ponos zbog nastupa hrvatskog suca, budući da hrvatski klubovi već dugo ne nastupaju u Ligi prvaka. Umirovljeni sudac iz Daruvara na društvenim je mrežama podijelio fotografiju Pajača i njegovih pomoćnika uz opis: "Ponosan".

Foto: Instagram

Podsjetimo, bivši hrvatski prvoligaški sudac, VAR instruktor, predsjednik sudačke komisije i kontrolor zbog pritisaka je u kolovozu ove godine podnio ostavku. Od tada se bavi drugim poslovima. Trebao je analizirati sudačke odluke na derbiju u rujnu, ali je to u posljednji trenutak otkazao. Na svom privatnom profilu sada promovira MMA i borilački spektakl BFN 8, koji će se održati 25. listopada u njegovu rodnom Daruvaru.

Prema mišljenju Uefe, Pajač je trenutačno najbolji hrvatski sudac. Ipak, nije sudio nijednu utakmicu HNL-a od trećeg kola i dvoboja Varaždina i Osijeka. U međuvremenu je sudio doigravanje Konferencijske lige, Europsku ligu te kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

