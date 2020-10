A post shared by Toni Borevkovic\u0301 (@toniborevkovic) on Aug 20, 2020 at 2:37pm PDT

<p>Kakvu smo dramu gledali na stadionu <strong>Rio Ave</strong>, gdje je istoimeni domaćin ugostio <strong>Milan </strong>u play-offu Europske lige. Minuta. Samo minuta dijelila ih je od plasmana u europsko natjecanje. Ma ovakvog zapleta se ne bi posramio ni Alfred Hitchcock... Idemo redom.</p><p>Milan je poveo u 51. minuti krasnim golom Belgijca <strong>Saelemaekersa</strong>. Fino je primio loptu nakon jednog odbijanca na 16 metara i topovski naciljao uz bližu stativu. Stvari na početak u 72. vraća Geraldes na asistenciju Piazona.</p><p>Nakon 90 minuta bilo je 1-1 pa se pristupilo produžecima. Odmah šok za goste. Angolac <strong>Gelson </strong>nekako je spretno i sretno dohvatio jednu loptu, sjurio se prema golu Milana pa krasno pogodio u Donnarummin lijevi kut. </p><p>Činilo se da će naši <strong>Nikola Jambor</strong> i <strong>Toni Borevković</strong> senzacionalno ući u Europsku ligu, sudac Manzano je već pogledavao na štopericu, a onda nesmotreno reagira spomenuti stoper Borevković, igra rukom i zarađuje crveni karton. Penal. Ako pratite talijanski nogomet, onda znate da Turčin Hakan Calhanoglu takve prilike ne propušta.</p><p>Da, pogodio je za 2-2 u 122. minuti. Borevković je izgledao kao da su mu sve lađe potonule, sručio se pljusak i ušlo se u lutriju jedanaesteraca. E, tu je tek spektakl počeo. Gledali smo jednu od najluđih serija u povijesti nogometa.</p><p>Prvih sedam izvođača sa svake strane bilo je precizno. Fenomenalno je treći penal zabio naš Jambor. Osmi je kod Milana pucao nezagrijani Colombo i bilo je to traljavo, preko gola. Borevković je provirivao iz tunela stadiona i zadovoljno stiskao šake. Bilo mu je krivo zbog crvenog kartona.</p><p>Za Rio Ave pucao je Monte, pogađa desnu Donnarumminu stativu, lopta se odbija u lijevu stativu i ne ulazi u gol. Za Milan potom pogađa Portugalac Leao, a onda jedanaesterac izvodi Ivo Pinto, igrač Dinama na privremenom radu u Rio Aveu. Pucao je loše, ali Donnarumma nespretno reagira i loptu gura u vlastitu mrežu.</p><p>Kao da je to naljutilo Donnarummu, koji je uzeo loptu i izveo deveti jedanaesterac. Pucao je visoko, preko gola, baš onako golmanski. Potom je pokušao poljski golman Kieszek, ali puca još gore, također preko gola. Poljak se nakon promašaja slatko nasmijao, kao da je promašio namjerno, da Donnarummi bude lakše.</p><p>Tukao je potom Alžirac Bennacer, ali skida to Kieszek. Ponovno su Portugalci bili pred vratima raja. Gereldes puca, Donnarumma je otišao u krivu stranu, ali - stativa! Borevković je sad već izgrizao sve nokte, jednostavno nije išlo.</p><p>Za Milan je loptu na bijelu točku namjestio Kjaer, pucao je silovito po sredini gola za 9-8 u penalima. Ogroman pritisak bio je na Aderlanu, ovaj puca slabo, Donnarumma to brani i Milan je uz puno sreće ušao u Europsku ligu.</p><p>Šteta, Borevković je naposljetku ipak ispao veliki tragičar, a odradio je sasvim solidnu utakmicu, čuvao je Maldinijeva sina Daniela. Jambor je u igru ušao u 75. minuti umjesto Tarantinija. Ante Rebić kod Milana nije bio u kadru zbog ozljede ruke.</p><p>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/officialffsnews/status/1311792830860288000" target="_blank">OVDJE</a>.</p>