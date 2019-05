Hrvat uživao u Bakuu: Bilo me strah, ali prošao sam jeftino...

Nije Mateo Kovačić bio jedini Hrvat u Bakuu u finalu Europske lige između Chelseaja i Arsenala (4-1). Darijo Krmpotić (46) iz Orahovice upustio se u veliku avanturu i otišao je u 2.800 kilometara (zračne linije) udaljeni Bakuu. Let je trajao četiri sata.

- Vjerovao sam u Chelsea pa sam sve potrebno za put osigurao dva mjeseca ranije, tako da sam prošao poprilično povoljno. Da to nisam napravio ne bi ni išao jer su cijene što se više bližio dan utakmice, otišle u nebo - priča nam simpatični Slavonac koji za 'bluese' navija od 1996. zbog legendarnog Talijana Gianluce Viallija.

Krmpotić je bio na više od 30 utakmica Chelseaja, što u Londonu, što širom Europe (Slovenija, Njemačka, Turska...), a voli otići i na utakmice drugih europskih velikana.

- U većini slučajeva na utakmice putujem s aerodroma u Budimpešti jer su cijene letova obično višestruko povoljnije nego iz Zagreba ili Ljubljane. Za ovaj put je jedini problem bio što ima tek jedan let tjedno za Baku pa sam morao iz Budimpešte ići u nedjelju. Povratna karta se mogla naći u početku za 200 eura, dok je let par dana prije finala koštao preko 5000 kn.

Foto: Privatna arhiva

Krmpotić je zbog vjere u voljeni klub pronašao jako povoljan aranžman.

- U Bakuu sam pronašao hotel s tri zvjezdice udaljen dvije stanice metroom od stadiona. Izašao me smiješnih 100 eura za pet noćenja s doručkom. Kasnije je isti taj aranžman bio preko 500 eura - objašnjava Slavonac.

Atmosfera je bila kazališna

Ipak, gledatelji na TV-u nisu mogli vidjeti prazna mjesta jer je Uefa kamere postavila tako da prikrije svoj organizacijski debakl. Time je razočaran i hrvatski simpatizer engleskog kluba.

- Ulaznicu za utakmicu nabavio sam preko Uefine lutrije. Ulaznica prve kategorije koštala me 140 eura. Inače, godinama sam već član Chelsea i mogao sam ju (ispostavilo se kasnije) bez problema kupiti i preko Chelseaja jer nije bila tolika potražnja za istima. Žao mi je jedino što nisam uzeo ulaznicu preko Chelseaja jer bi tad bio u - navijačkom sektoru. Ovako sam imao bolje mjesto, ali sam bio u komornijoj atmosferi pa to baš i nije bilo to - kazao je pomalo razočarani Darijo.

- Zbilja je bilo dosta čudno na utakmici jer je bilo previše praznih mjesta, a budući da su oba kluba dobila svega po 6.000 ulaznica (kapacitet je 67.000 nap.a.) to se osjetilo po atmosferi na stadionu koja je bila poprilično kazališna.

- Što se tiče Bakua, neugodno sam iznenađen napisima po novinama i portalima. I sam sam u startu nasjeo na njih pa sam na put krenuo s malim strahom. Međutim on je bio totalno nepotreban jer su dojmovi samo pozitivni i vrlo sam ugodno iznenađen. Za razliku od Istanbula koji mi se iz više razloga nije dopao. U Baku bih se vratio sutra, ako treba!

Podijelio je s nama i iskustva iz grada.

- Ne znam je li je sve ušminkano za ovo finale, ali Baku se pokazao kao izrazito siguran grad. Bio sam tu pet dana u obilježjima kluba pa i slijepac može zaključiti da sam stranac, ali niti me tko što pitao niti me je tko "davio". Policije ima baš puno i jednostavno se možete osjećati potpuno sigurno - kazao je Krmpotić pa dodao:

- Nisam doživio ni najmanju neugodnost. Javni prijevoz je jeftin i ne treba vam druga opcija prijevoza. Karta je 0.30 AZN, što je oko 1,17 kn... A grad kao grad. Imate svega. Od bijede do sjaja. Automobila iz 50-ih do onih najskupljih. Cijene hrane su također povoljnije nego kod nas, a daleko povoljnije nego u zapadnoj Europi - završio je hrabri hrvatski navijač.