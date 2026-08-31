Hrvatica i Srpkinja oduševile su zagrljajem na Euru: 'Dođi ovdje'

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija očekivano je okončala svoj nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u osmini finala, bolja od Hrvatske je u Brnu sa 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 25-12) bila Srbija, aktualni europski doprvak. Samanta Fabris i Mika Grbavica su sa po 15 poena bile su najefikasnije kod Hrvatske, dok su Aleksandra Uzelac i Tijana Bošković upisale po 18 poena za Srbiju.

Hrvatska je odlično odigrala prvih set i pol, ali potom je do izražaja došla veća kvaliteta i širina srpske ekipe. Nakon bojažljivog starta u dvoboj i zaostatka 4-7, Hrvatska je zaigrala maestralno i serijom 10-2 stigla do prednosti od 14-9 koju je uspijevala održati do kraja prvog seta protiv Srbije koja je izgledala kao da igra u grču. Ipak, u nastavku meča Srpkinje su preuzele palicu i došle do pobjede.

Srpkinja oduševila potezom

Tijana Bošković je bila najbolja u redovima Srbije, a nakon utakmice je čestitala hrvatskim odbojkašicama na dobroj igri.

"Rekla bih veliko bravo za hrvatsku ekipu. Nijedan poen nismo mogle lako osvojiti. To smo i očekivale. Vrlo sam ponosna na svoj tim i na plasman u četvrtfinale. Znam da možemo igrati puno bolje, a nadam se da ćemo protiv Grčke igrati na mnogo većem nivou - poručila je.

Mnoge je iznenadila svojim idućim potezom. Srpska odbojkašica čestitala je Hrvatici Samanti Fabris, koja je odigrala posljednju utakmicu za reprezentaciju.

- Iskoristila bih ovu šansu da čestitam Samanti Fabris, čula sam da igra posljednju utakmicu za svoju reprezentaciju. Svaka čast za nju, njeno peto prvenstvo...

Tijana je to čula, nakon čega je dotrčala i suznih očiju zagrlila Tijanu, koja je spontano komentirala: "Jao, dođi ovdje'.