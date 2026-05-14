Hrvatska na Euru u taekwondou osvojila još dvije bronce i srebro

Posljednjeg dana Europskog prvenstva u taekwondou i parataekwondou u Munchenu hrvatski predstavnici su osvojili tri medalje - srebro i dvije bronce.

Najbolji hrvatski paratekvondaš Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju nakon što je u finalu kategorije +80 kg izgubio od Britanca Matta Busha sa 0-2 u rundama. Na putu do finala član splitskog Galeba je u četvrtinalu pobijedio Damira Vatresa iz BiH, a potom u polufinalu i Turčina Osmana Erturka.

Ovo mu je treća bronca s europskih prvenstava, a ima i pet europskih zlata. Prvi europski naslov osvojio je još 2011. godine u Moskvi, tri godine kasnije slavio je u Antalyji, potom 2016. u Varšavi, 2022. u Manchesteru, a godinu potom i u Rotterdamu. Osvojio je srebro s paraolimpijskih igara u Tokiju 2021. kao i svjetsko zlato 2015. iz turskog Samsuna. Tri puta je bio svjetski doprvak, a jednom brončani.

Medalju je osvojio i drugi hrvatski parataekwondaš u Munchenu. Marko Gračan je u kategoriji do 80 kg osvojio broncu, svoje prvo odličje na velikim natjecanjima. Član zagrebačkog Oriona je u četvrtfinalnoj borbi pobijedio Ukrajinca Vladislava Nečhaija sa 2-0, da bi u polufinalnoj borbi izgubio je od Srbina Nikole Spajića, prvog nositelja sa 0-2.

Broncu je osvojio i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg u standardnom taekwondou.

Član TK Championa do medalje je stigao je nakon tri pobjede tijekom dana. Golubić je natjecanje otvorio pobjedom 2-1 protiv Ukrajinca Andriija Hrjhorčhuka, a potom je istim rezultatom svladao i Talijana Angela Manginoa. U četvrtfinalu je bio posebno uvjerljiv te je sa 2-0 pobijedio Danca Otta Jorgensena i osigurao plasman među četiri najbolja borca Europe, samim time i europsku broncu. U polufinalu ga je čekao srpski reprezentativac Stefan Takov koji je slavio rezultatom 2-0.

Od ostalih hrvatskih predstavnika, Magdalena Matić iz TK Marjan ostvarila je pobjedu protiv Ukrajinke rezultatom 2-0, no potom je poražena 1-2 od Britanke u kategoriji preko 73 kilograma. Maroje Devernay iz TK Champion (-54 kg ) nakon pobjede 2-1 protiv Armenca zaustavljen je od bugarskog predstavnika rezultatom 0-2, dok je Sofija Hinić iz TK Medvedgrad u kategoriji do 49 kg slavila 2-0 protiv Šveđanke prije poraza 0-2 od Španjolke.